F1: Así va el Campeonato de Pilotos 2026 tras el Gran Premio de Japón y la victoria de Andrea Kimi Antonelli

El Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 se pone cada vez más interesante, porque en las primeras tres carreras Mercedes ha demostrado que tiene el mejor monoplaza de la parrilla y buscará llevarse también el Campeonato de Constructores; de momento, Andrea Kimi Antonelli es el primer lugar de la clasificación.

El piloto italiano desbancó del primer puesto a su coequipero George Russell, quien se encontraba en el primer peldaño después de su victoria en Australia; sin embargo, el joven de 19 años logró conquistar el título en el GP de China y Japón para ser el nuevo líder de la clasificación.

優勝！! 🏆🐺🇯🇵 KIMI WINS THE JAPANESE GRAND PRIX! pic.twitter.com/d0ovLQ6QOi — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 29, 2026

Así va el campeonato de pilotos de F1 tras el GP de Japón

Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el piloto más joven de la historia en liderar el Campeonato de Pilotos con 19 años, antes de él, el volante que ostentaba este récord era Sebastian Vettel con 21 años y 73 días.

1 - Andrea Kimi Antonelli - 72 puntos

2 - George Russell - 63 puntos

3 - Charles Leclerc - 49 puntos

4 - Lewis Hamilton - 41 puntos

5 - Lando Norris - 25 puntos

6 - Oscar Piastri - 21 puntos

7 - Oliver Bearman - 17 puntos

8 - Pierre Gasly - 15 puntos

9 - Max Verstappen - 12 puntos

10 - Liam Lawson - 10 puntos

Con esta victoria, el volante italiano suma su segunda conquista de la temporada y la segunda en su carrera como piloto de la Fórmula 1, siendo China y Japón las paradas del serial que nunca olvidará el italiano.

Así va el Campeonato de Constructores después del GP de Japón

Mercedes volvió a estar en lo más alto de la competencia en la Fórmula 1 y después de tres carreras en la temporada, el equipo que comanda Toto Wolff lidera el Campeonato de Constructores gracias a las victorias de sus volantes.

1 - Mercedes - 135 puntos

2 - Ferrari - 90 puntos

3 - McLaren - 46 puntos

4 - Haas - 18 puntos

5 - Alpine - 16 puntos

6 - Red Bull - 16 puntos

7 - Racing Bulls - 14 puntos

8 - Audi - 2 puntos

9 - Williams - 2 puntos

10 - Cadillac - 0 puntos

11 - Aston Martin - 0 puntos

Lamentablemente Checo Pérez no ha podido sumar sus primeros puntos en la competencia y Cadillac también se mantiene en el fondo de la tabla con cero unidades, así que el parón de un mes le servirá al mexicano para mejorar en la competencia.

DCO