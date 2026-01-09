América arranca el Clausura 2026 con un gris empate en la cancha de Tijuana; Resumen

América no pudo contra Tijuana en su debut en el Clausura 2026.

El América empató 0-0 con Tijuana en el Estadio Caliente en su debut en el Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo en el que el mediocampista brasileño Rodrigo Dourado fue titular y completó los 90 minutos en su primer juego oficial con los de Coapa.

Las Águilas habían roto el cero al minuto 25, cuando Raúl la ‘Pantera’ Zúñiga venció con un remate de cabeza a Toño Rodríguez. Pero el gol fue anulado por posición adelantada del colombiano al momento de recibir el pase de Rodrigo Aguirre, en lo que fue la primera intervención del sistema de fuera de lugar semiautomático en el futbol mexicano.

¡La Liga MX estrena la mejor tecnología!



El offside semiautomático se estrena anulando el gol de la ‘Pantera’ Zuñiga que ponía el primer gol de la noche ante Xolos.



El SAOT es la tecnología especializada que se utiliza en la Premier League, la Champions y en competencias de la… pic.twitter.com/L8oGVVTWMb — Andre Marín (@andremarinpuig) January 10, 2026

Xolos generó las primeras ocasiones en el complemento, al minuto 51 con un disparo de derecha de Adonis Preciado fuera del área que pasó muy por encima del arco defendido por Luis Ángel Malagón, y al 55’ con un zurdazo lejano de Unai Bilbao.

TE RECOMENDAMOS: Futbol mexicano Así estrenó América el sistema de fuera de lugar semiautomático en la Liga MX

América carece de ideas al frente ante Xolos

La primera del América en la segunda parte llegó hasta el minuto 61, producto de un error de la defensa local, con un tiro de zurda de Rodrigo Aguirre, en una acción en la que Toño Rodríguez se recostó correctamente para desviar el esférico.

Pero a los de Coapa les seguía costando llegar al arco de Xolos, que al minuto 72 se quedó cerca de marcar con un remate de cabeza de Adonis Preciado, pero el balón rozó el poste izquierdo.

Víctor Dávila y Patricio Salas reemplazaron en el ataque del América a Rodrigo Aguirre y a la Pantera Zúñiga, de manera respectiva.

Próximos juegos de Xolos y América

Xolos y América tienen poco tiempo para reponerse, pues a mitad de la próxima semana se llevará a cabo la primera fecha doble del Clausura 2026.

Las Águilas reciben en el Estadio Ciudad de los Deportes al Atlético de San Luis el 14 de enero, y ese mismo día Tijuana visita la cancha del Corregidora para medirse ante el Querétaro.

Atlas vence a Puebla

El Atlas debutó con el pie derecho en el Clausura 2026 al arrancar el campeonato con una victoria de 1-0 sobre el Puebla en el Estadio Jalisco.

El serbio Uros Durdevic abrió los cartones al minuto 8 con un gol de penalti para poner adelante a los Zorros luego de una falta de Fernando Monárrez sobre Diego González.

El Clausura 2026 arrancó en el Estadio El Encanto, donde este mismo viernes 9 de enero los Bravos le pegaron como visitantes 2-1 al Mazatlán.

Francisco Nevárez y Denzell García convirtieron los goles con los que los de Ciudad Juárez se llevaron los tres puntos.

EVG