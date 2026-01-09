Así estrenó América el sistema de fuera de lugar semiautomático en la Liga MX (VIDEO)

El fuera de lugar semiautomático en la Liga MX se estrenó en el Xolos vs América.

El América fue el club de la Liga MX que estrenó el nuevo sistema de fuera de lugar semiautomático en el futbol mexicano, lo cual ocurrió este viernes en su visita al Estadio Caliente, casa de Tijuana, durante el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026.

Corría el minuto 25 del encuentro cuando Raúl la Pantera Zúñiga marcó con un remate de cabeza tras un pase de Rodrigo Aguirre. Pero el tanto no fue al marcador, pues el VAR lo anuló por posición adelantada de Zúñiga.

El América es el primer equipo de la Liga MX que le anulan un gol con SAOT la nueva tecnología semiautomática de fuera de lugar pic.twitter.com/Jvx2AMA933 — Roberto Haz (@tudimebeto) January 10, 2026

Este fuera de lugar semiautomático impidió que el América lograra su primer gol del Clausura 2026 y, por ende, que se pusiera en ventaja sobre Xolos. El primer tiempo concluyó sin anotaciones, pero los de casa tuvieron más remates realizados.

Rodrigo Dourado debuta con el América

El mediocampista brasileño Rodrigo Dourado refuerzo del América para el Clausura 2026, saltó como titular en el primer partido de las Águilas en el nuevo certamen de la Liga MX.

Rodrigo Dourado salió a la cancha del Estadio Caliente como acompañante del naturalizado Álvaro Fidalgo en la media cancha de los azulcremas, pues como extremos salieron Allan Saint-Maximin y Alexis Gutiérrez.

EVG