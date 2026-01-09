Así funciona el fuera de lugar semiautomático de la Liga MX que se estrena en el Clausura 2026

Liga MX presenta el fuera de lugar semiautomático que se estrena en el Clausura 2026

Arranca el Torneo Clausura 2026 y una de las grandes novedades para el certamen de la Liga MX es la implementación de la tecnología semiautomática del fuera de lugar. Un sistema que se utiliza en la Premier League de Inglaterra y que convertirá a la competencia mexicana en la primera del continente americano en adoptar esta herramienta.

El sistema semiautomática del fuera de lugar costa de 28 cámaras de última generación en cada estadio de la Liga MX. Esto ayudará, de acuerdo a Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, a “hacer las decisiones del fuera de lugar más justas, más rápidas y transparentes. Avanzamos hacia un futbol más moderno y confiable”.

Así fuciona el Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar

Las 28 cámaras del Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar (SAOT, por sus siglas en inglés) producirá datos en 3D que permitirá ejecutar una recreación completa del partido у automatizar la decisión de fuera de juego. Esto aumentará la precisión, la fiabilidad y rapidez de las decisiones del fuera de lugar en toda la Liga MX. Las cámaras son iPhone, que no son la tecnología, solo el dispositivo de captura.

La tecnología ocurre en el software y la inteligencia artificial desarrollada por GeniusIQ, que crea una réplica digital en tiempo real para medir con precisión milimétrica cada jugada de fuera lugar. El sistema es semiautomático porque la FIFA no permite todavía que sean 100% automáticos.

Es importante aclarar que el SOAT no reemplaza al VAR, es una extensión y un complemento que hace más rápida y precisa la toma de decisiones relacionadas únicamente con el fuera de lugar.

“Después de un periodo de pruebas en el torneo anterior, la Liga MX y la Comisión de Árbitros de la FMF inician hoy la implementación del Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar (SAOT, por sus siglas en inglés) en todos los partidos del Torneo Clausura 2026, consolidándose como la primera liga del continente americano en adoptar esta tecnología bajo estándares internacionales”, dice la liga mexicana e un comunicado.

¿Qué es el Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar?

El Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar (SAOT) es una herramienta tecnológica de vanguardia utilizada en la Premier League, la UEFA Champions League y torneos organizados por FIFA, con el objetivo de respaldar la toma de decisiones arbitrales en acciones de fuera de juego de manera más rápida, precisa y transparente.

“Esta tecnología solo puede ser implementada por proveedores certificados por FIFA. En ese sentido, la LIGA BBVA MX y la Comisión de Árbitros adoptan al mismo proveedor que utiliza la liga inglesa, la compañía líder Genius Sports, garantizando la aplicación de los más altos estándares tecnológicos y operativos, complementados con MEDIAPRO, empresa internacional encargada de la producción y operación del VAR”, explica.

“El sistema es considerado semiautomático debido a que, conforme a los lineamientos de FIFA, la decisión final únicamente debe ser confirmada por el VAR. El flujo operativo consiste en que la tecnología genera la evidencia técnica de la jugada y construye el soporte visual correspondiente, el cual es posteriormente validado por los operadores del VAR, manteniendo la intervención arbitral”, indica.

