¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX EN VIVO y GRATIS en México?

Arranca un nuevo torneo del futbol mexicano y será muy especial, pues es el previo al arranque de la Copa del Mundo 2026. El equipo que llega como campeón defensor son los Diablos Rojos del Toluca, que han conquistado el certamen dos veces al hilo y esperan ser los primeros tricampeones.

La Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX inicia este viernes con tres partidos. El primero del semestre enfrenta a los Cañoneros de Mazatlán ante los Bravos de Juárez, en la cancha de El Encanto, que es el último que tiene futbol, pues el siguiente torneo la franquicia mazatleca será absorbida por Atlante.

El juego que más llama la atención este viernes es el Tijuana vs América. Los Xolos hicieron varias modificaciones en su plantilla, las principales las llegadas del delantero venezolano Josef Martínez y del mediocampista uruguayo Nacho Rivero. Las Águilas sumaron a varios elementos, pero el más destacado es Rodrigo Dourado.

Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX

Viernes 9-Mazatlán vs Juárez-19:00 horas-Azteca 7, FOX One y FOX

Viernes 9-Xolos vs América-21:00 horas-FOX One

Viernes 9-Atlas vs Puebla-21:00 horas-ViX Premium

Sábado 10-Chivas vs Pachuca-17:05 horas-Amazon Prime

Sábado 10-León vs Cruz Azul-19:00 horas-FOX One y FOX

Sábado 10-Santos vs Necaxa-19:00 horas-ViX Premium

Sábado 10-Monterrey vs Toluca-21:00 horas-Las Estrellas, TUDN y ViX Premium

Domingo 11-Pumas vs Querétaro-12:00 horas-Las Estrellas, TUDN y ViX Premium

Domingo 11-Atl. San Luis vs Tigres-19:00 horas-ESPN, ESPN 2 y Disney+ Premium

Muchos movimientos interesantes en estos días rumbo al #Clausura2026. 😮‍💨



Ellos son algunos de los refuerzos destacados hasta el momento 🔝 ¿Cuál agregarían a estos? 🧐#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/3s7PG74pmW — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 8, 2026

Toluca inicia defensa de su título

El Toluca, actual bicampeón de la Liga MX, inicia la defensa de su título de visita ante los Rayados del Monterrey. Los Diablos Rojos enfrentarán a La Pandilla en su presentación en el Clausura, en donde intentará refrendar su cetro por tercer semestre al hilo.

En caso de ser campeones, sería la segunda vez que un equipo es tricampeón en la Liga MX en torneos cortos. El América ya lo logró, incluso lograron llegar a cuatro finales consecutivas, pero el sueño del tetracampeonato se esfumó a manos del Toluca, en el primero de sus dos títulos.

La Jornada 1 del Clausura 2026 termina el domingo con dos juegos. Temprano los Pumas de la UNAM enfrentan a los Gallos Blancos del Querétaro en Ciudad Universitaria y para cerrar la primera fecha del semestre del balompié azteca, el Atlético San Luis le hace los honores a los Tigres subcampeones.

aar