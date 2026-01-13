Monterrey logra su primera victoria en el Clausura 2026 tras vencer al Necaxa; Pachuca derrota al León

Germán Berterame celebra su gol en el triunfo del Monterrey sobre el Necaxa.

El Monterrey consiguió su primer triunfo en el Clausura 2026 al derrotar como visitante 2-0 al Necaxa en el Estadio Victoria en duelo de la Fecha 2, la primera jornada doble del nuevo torneo de la Liga MX. El Pachuca se impuso 2-1 al León como local en el Estadio Hidalgo.

El seleccionado nacional Germán Berterame e Iker Fimbres convirtieron en el primer tiempo los goles con los cuales Rayados obtuvo sus primeras tres unidades, pues en su debut sucumbió 1-0 en el Estadio BBVA ante el bicampeón Toluca.

Por su parte, Oussama Idrissi y Salomón Rondón concretaron los tantos con los que los Tuzos se impusieron a La Fiera para así conseguir también su primer triunfo en el Clausura 2026 después de que en su presentación perdieron 2-0 a manos de las Chivas.

Monterrey le propina su primera derrota al Necaxa

Germán Berterame abrió el camino para que el Monterrey superara 2-0 a domicilio al Necaxa, cuando al minuto 15 marcó con un remate de derecha tras ser asistido por el español Óliver Torres.

Iker Fimbres puso cifras definitivas con su diana al minuto 31. Dejó sin oportunidad a Ezequien Unsain con un disparo raso de derecha a pase de Roberto de la Rosa.

De esta manera el Necaxa sufrió su primer descalabro en el Clausura 2026, pues en la primera fecha del campeonato fue a Torreón a doblegar 3-1 a Santos Laguna.

Pachuca compone el rumbo y aprovecha localía ante el León

Oussama Idrissi concluyó un contraataque con un disparo de derecha fuera del área para marcar al minuto 45 el primer gol del Pachuca en el triunfo de 2-1 sobre el León.

El venezolano Salomón Rondón, quien volvió a los Tuzos después de una aventura de seis meses en España con el Real Oviedo, puso el 2-0 parcial con un tiro de derecha tras ser asistido por Alexei Domínguez en otro contragolpe.

Rogelio Funes Mori hizo el tanto de la honra para el León al minuto 84 con un potente remate de zurda en el centro del área. Los dirigidos por Nacho Ambriz registraron su primer duelo perdido después de que en la Fecha 1 doblegaron 2-1 al Cruz Azul.

Salomón Rondón se reconcilia con el gol en la victoria del Pachuca 2-1 ante León.



El ‘Gladiador’ volvió a marcar un tanto después de su paso gris por el Oviedo.pic.twitter.com/5ENVzaSax6 — 𝐊𝐫𝐢𝐬𝐭𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚 (@KristtianPA) January 14, 2026

Puebla consigue sus primeros puntos con triunfo sobre Mazatlán

El Puebla resolvió en el primer cuarto de hora su compromiso ante el Mazatlán, al que derrotó 2-1 con anotaciones de Esteban Lozano y Édgar Guerra.

Esteban Lozano inauguró la pizarra al segundo minuto de acción con un tiro de derecha fuera del área en un contragolpe. Édgar Guerra convirtió el 2-0 al 12′ con un remate de cabeza a centro de Carlos Baltazar.

Facundo Almada acercó a los Cañoneros al 69′ con un remate de cabeza tras un servicio de Yoel Bárcenas, pero el tiempo ya no les alcanzó a los visitantes para emparejar los cartones.

EVG