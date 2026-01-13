¡Última hora! Toluca hace oficial la peor noticia para Alexis Vega; ¿Podrá jugar el Mundial 2026?

Alexis Vega será operado y se perderá varios partidos del Toluca en el Clausura 2026.

El Toluca reveló por medio de un comunicado que Alexis Vega estará fuera de circulación de un mes a mes y medio, esto debido a que el delantero será operado, pues se le realizará limpieza articular mediante procedimiento artroscópico, por lo que deberá esperar varias semanas para debutar en el Clausura 2026 de la Liga MX.

“El tiempo de recuperación es de cuatro a seis semanas. El club estará atento a su progreso y le desea una pronta y exitosa recuperación”, se lee en una parte del comunicado emitido por los Diablos Rojos, actuales bicampeones del futbol mexicano de la mano del entrenador argentino Antonio Mohamed.

¿Peligra la participación de Alexis Vega en el Mundial 2026?

De acuerdo con lo mencionado en el comunicado, Alexis Vega volverá a jugar con el Toluca a mediados o a finales de febrero, poco más de tres meses antes de que arranque el Mundial 2026, por lo que su participación en el mismo con la Selección Mexicana no estaría en riesgo.

Sin embargo, Alexis Vega ha batallado los últimos meses con las lesiones e incluso jugó infiltrado la final de vuelta del Apertura 2025 contra Tigres, duelo en el que anotó el penalti decisivo para que los escarlatas consumaran su bicampeonato.

En el Apertura 2025, el delantero del Toluca sufrió un desgarro muscular grado II en el isquiotibial izquierdo. También tuvo una recaída de molestias anteriores en la rodilla, lo que derivó en su baja durante varias semanas.

¿Cuáles son los partidos que Alexis Vega se perderá con el Toluca?

Alexis Vega, quien también es el capitán del Toluca, se perderá por lo menos los próximos cuatro compromisos de los Diablos Rojos en la Liga MX, además de que tampoco podrá ser llamado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana para los amistosos del 22 y 25 de enero contra Panamá y Bolivia, respectivamente.

El delantero de 28 años de edad no estará disponible para los encuentros de las Jornadas 2, 3, 4 y 5 del Clausura 2026 contra Santos (14 de enero), Tigres (17 de enero), Puebla (30 de enero) y Cruz Azul (7 de febrero).

Alexis Vega también podría perderse con Toluca los cotejos de las Fechas 6 y 7 contra Xolos y Necaxa, programados para desarrollarse los próximos 13 y 21 de febrero.

EVG