Toluca y Pachuca, con más títulos previo a un mundial

Este viernes arranca el Clausura 2026 de la Liga MX, un torneo que tiene un toque especial ya que es la preparación de los jugadores mexicanos de cara a la Copa del Mundo de la FIFA. Desde que se implementaron los torneos cortos en el balompié azteca, siete equipos han sido campeones en el certamen premundialista.

El primero en conseguirlo fue el Toluca en el torneo Verano 1998, en ese entonces los Diablos Rojos contaban con un cuadro envidiable, el que conformaban jugadores como Fabián Estay, Alberto Macías, Manuel Abundis, Hernán Cristante y uno de los mayores ídolos del equipo, José Saturnino Cardozo.

El Dato: El Clausura 2026 de la Liga MX será diferente a los últimos torneos, pues no se disputará el Play-in y los ocho primeros lugares avanzarán directo a la liguilla del futbol mexicano.

Cuatro años más tarde, el América levantó el título del futbol mexicano a semanas de que la Selección Mexicana viajara a Corea y Japón para disputar la edición de 2002, en ese entonces Iván Zamorano, Pavel Pardo y Luis El Matador Hernández eran las figuras del conjunto de Coapa y las Águilas serán uno de los equipos que inauguren el nuevo torneo, al enfrentarse a los Xolos de Tijuana este viernes por la noche.

Pachuca fue el tercer equipo en ser campeón en el torneo previo a un Mundial, fue en 2006 cuando los Tuzos de Miguel Calero vencieron al San Luis en la final para lograr su cuarto título de la Liga MX, el debut del equipo de la Bella Airosa en el Clausura 2026 será el sábado 10 de enero en la cancha del Estadio AKRON visitando a las Chivas.

El Toluca volvió a aparecer en el plano previo al Mundial del 2010 cuando los Diablos Rojos, con Sinha como su figura, salieron campeones de la Liga MX en el Centenario 2010, torneo que conmemoró los 200 años de la Independencia de México y 100 años de la Revolución Mexicana. El equipo de Antonio Mohamed debuta el próximo sábado enfrentando al Monterrey en el Gigante de Acero.

Dos años después del regreso de León a la Primera División los Panzas Verdes lograron ser los reyes del futbol mexicano antes de Brasil 2014, con figuras como Mauro Boselli, Carlos Gullit Peña, Rafael Márquez y Luis Montes, consiguieron el sexto título de la institución felina, será mañana cuando los dirigidos por Ignacio Ambriz enfrenten al Cruz Azul en la Jornada 1 del Clausura 2026.

Antes de Brasil 2014 nombres como Julio Furch, Jonathan Cabecita Rodríguez, Djaniny Tavares, Agustín Marchesín y el técnico Pedro Caixinha formaron parte de uno de los mejores equipos que ha tenido Santos en su historia, además lograron salir campeones de la Liga MX antes de que el Tricolor viajara al país sudamericano para disputar la Copa del Mundo.

El último equipo en ser campeón antes de una Copa del Mundo fue el Pachuca, los Tuzos protagonizaron una de las mayores goleadas en la historia de las finales del futbol mexicano, pues el equipo dirigido por Guillermo Almada dejó un 8-2 en el tablero global ante el Toluca previo al arranque de Qatar 2022, el torneo en el que México quedó fuera en fase de grupos.

Los demás partidos de la primera fecha del Clausura 2026 serán entre Mazatlán y Juárez, en el Estadio Encanto, Atlas contra Puebla, Santos vs. Necaxa, Pumas se ve las caras con Querétaro y Atlético de San Luis recibe a Tigres en el Alfonso Lastras para cerrar la Jornada 1 del inicio de la Liga MX.

Cruz Azul cambia de casa

Cruz Azul inicia una nueva etapa en su historia al confirmar que jugará en el Estadio Cuauhtémoc todos sus partidos de local en el Clausura 2026.

“El Cruz Azul solicitó a la Liga MX el cambio de sede para disputar sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla”, informó la liga.

En los últimos tres años, los de La Noria han pasado por tres estadios, el Ciudad de los Deportes y CU.