Alexis Vega es el mejor futbolista mexicano del 2025 y esta lista donde se encuentra Lionel Messi lo confirma

Alexis Vega fue uno de los mejores futbolistas este 2025 en la Liga MX, pues consiguió ser bicampeón del futbol mexicano y levantar dos trofeos más, pero sus logros no solo fueron nacionales, pues el delantero de los Diablos Rojos también se metió en la lista de los mejores asistidores del mundo.

El oriundo de la Ciudad de México está entre los 10 mejores asistidores del futbol mundial, una lista que lidera Michael Olise del Bayern Múnich con 30 asistencias, mientras que Alexis Vega se quedó con el séptimo lugar de este listado al conseguir 23 pases para gol en todo el año con el Toluca y algunos con la Selección Mexicana.

Esta es la lista de los mejores asistidores del futbol mundial

El 2025 está llegando a su fin y con ello las estadísticas de cada jugador por año, en las que Alexis Vega se convirtió en el séptimo mejor asistidor en todo el mundo, detrás de futbolistas como Lionel Messi y Lamine Yamal, quienes son catalogados como los mejores del mundo.

Michael Olise - 30 asistencias

Lionel Messi - 29 asistencias

Lamine Yamal - 27 asistencias

Riyad Mahrez - 25 asistencias

Xherdan Shaqiri - 24 asistencias

Salem Al-Dawsari – 24 asistencias

Alexis Vega – 23 asistencias

Bradley Barcola – 23 asistencias

Rayan Cherki – 23 asistencias

Christos Tzolis – 22 asistencias

A pesar de que Alexis Vega estuvo lesionado en la recta final de la temporada regular del Clausura 2025 y casi toda la liguilla, pues volvió a la actividad hasta el partido de vuelta de la gran final, el delantero mexicano logró meterse en esta prestigiosa lista que lo cataloga como uno de los mejores del mundo y pone su nombre en el radar de equipos europeos.

¿Cuándo debuta el Toluca de Alexis Vega en el Apertura 2026?

Alexis Vega y compañía ya se preparan para iniciar su camino en busca del tricampeonato de la Liga MX, el cual será difícil de conseguir pero tienes a los hombres necesarios para igualar lo conseguido por el América hace tres torneos de la mano de André Jardine.

El Toluca arrancará su participación en el Apertura 2026 el próximo sábado 10 de enero cuando viajen a la Sultana del Norte para verse las caras con el Monterrey en la cancha del Gigante de Acero, un partido que tiene sabor de revancha para los Rayados por lo ocurrido en las semifinales del torneo pasado, fase en la que los choriceros eliminaron al conjunto de Doménec Torrent.

Será en la Jornada 3 cuando el Toluca se mida a los Tigres en el Estadio Universitario, en la reedición de la gran fina del torneo pasado, así que el equipo del Turco Mohamed tendrá dos partidos muy importantes en las primeras tres fechas del certamen del futbol mexicano.

