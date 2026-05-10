Alana Flores explota de emoción al encontrar a Sebastián Cáceres en el álbum del Mundial 2026 (VIDEO)

Alana Flores presumió el momento en el que encontró el cromo de Sebastián Cáceres del álbum del Mundial 2026.

La streamer mexicana Alana Flores presumió en sus redes sociales la emoción que le produjo encontrar y pegar la estampa de su novio Sebastián Cáceres en el álbum Panini del Mundial 2026, en el que el jugador del América estará con Uruguay.

La influencer regiomontana compartió un video del emotivo momento, en el cual muestra primero el cromo de su pareja sentimental y posteriormente el momento en el que lo pega en su lugar correspondiente, junto con los otros integrantes de la escuadra charrúa.

ORGULLOSA DE SU NOVIO 🥹



🥰 Alana presumió cómo pegaba la estampa de su novio en su álbum. pic.twitter.com/Pt5Vu33LLA — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 10, 2026

Alana Flores concluyó su video mostrando bien pegada la estampa de Sebastián Cáceres, quien disputó su primer juego con Uruguay en septiembre del 2022.

¿Desde cuándo son novios Alana Flores y Cáceres?

El romance entre la streamer mexicana Alana Flores y el futbolista uruguayo Sebastián Cáceres comenzó a mediados del 2024, pero se hizo oficial a inicios del 2025.

Fue en febrero del 2025 cuando la influencer y el deportista confirmaron su relación con publicaciones en sus respectivas redes sociales.

Alana Flores y Sebastián Cáceres han sido vistos infinidad de ocasiones en varios eventos, entre ellos el Supernova Strikers 2025, evento de boxeo entre streamers en el que la influencer derrotó a la actriz Gala Montes.

Sebastián Cáceres, en duda para el Mundial 2026

Sebastián Cáceres está en duda para ir con Uruguay al Mundial 2026, luego de que sufrió una fractura del arco cigomático y una conmoción cerebral en la ida de cuartos de final de la Liga MX entre América y Pumas.

Su presencia y participación en el magno evento dependerá de su evolución en estas semanas previas al arranque del mismo.

El Mundial 2026 significaría para Sebastián Cáceres su primera participación con Uruguay en la gran justa futbolística, pues si bien su debut con la Celeste fue en septiembre del 2022, no fue convocado a la Copa del Mundo de aquel año en Qatar.

El defensa del América ha jugado 23 partidos con Uruguay, de los cuales 12 fueron correspondientes a las eliminatorias rumbo al Mundial a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

EVG