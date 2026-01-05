Anuario: Toluca, el nuevo bicampeón del futbol mexicano

Jugadores del Toluca festejan con el trofeo de la Liga MX.

EN LA LIGA MX hubo un cambio de poder, pero no fue pacífico. América encaró el año como el tricampeón todopoderoso. En el Clausura 2025 alcanzó por cuarta vez al hilo la final del futbol mexicano. Sin embargo, los Diablos Rojos del Toluca frenaron la oportunidad de hacer más grande el legado de André Jardine al frente de las Águilas y de paso se convirtieron en bicampeones.

Toluca, que tenía 15 años sin ser monarca, se impuso a los de Coapa y a Tigres en el Estadio Nemesio Díez para ser el quinto bicampeón en la historia de los torneos cortos. De la mano de Antonio Mohamed llegaron a 12 trofeos en sus vitrinas. Empató a Chivas como los segundos clubes más ganadores de la Liga MX.

El Tip: Atlante volverá a la Liga MX después de 11 años en la Liga de Expansión. Los Potros tomarán la plaza de Mazatlán para regresar a la Primera División en el Apertura 2026.

El estratega argentino en su primer torneo con los escarlatas salió campeón de liga, además que pocos meses después repitió la dosis al América al ganarles el duelo por el Campeón de Campeones.

El cambio de estafeta para Toluca terminó de paso con una de las grandes, aunque cortas, dinastías en la Liga MX. El América se adueñó por completo del torneo tricolor por tres ediciones al hilo. El responsable tiene nombre y apellido: André Jardine.

42 goles ha marcado Paulinho en juegos de Liga MX desde que llegó al Toluca

La experiencia de Mohamed fue superior a la frescura de Guido Pizarro en el banquillo de Tigres. Conoce a la perfección la Liga MX y lo que representa la UANL, pues como jugador levantó cuatro veces el título. En el Apertura 2025 lo buscaba hacer como DT, pero el Turco lo superó.