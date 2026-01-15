¡Oficial! Estas son las sorpresas de Javier Aguirre para la gira de la Selección Mexicana con jugadores de la Liga MX

La Selección Mexicana abre con la actividad en 2026 con una gira internacional en enero. Serán dos duelos, ante Panamá y Bolivia, en donde el técnico Javier Aguirre contará únicamente con jugadores de la Liga MX. En la convocatoria del Vasco hay grandes sorpresas y nombres que sueñan con colarse en la lista final para el Mundial 2026.

Las sorpresas de esta convocatoria son Denzell García de Juárez, Richard Ledezma de Chivas, Eduardo Águila del Atlético de San Luis, Everardo López del Toluca, Brian Gutiérrez de Chivas y Kevin Castañeda del Tijuana.

Continuamos la preparación para la Copa del Mundo 👊🏼.



Ellos son los 27 convocados por Javier Aguirre para enfrentar a Panamá y Bolivia 🫡.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/ioS3FJegHP — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 15, 2026

Esta es la primera convocatoria de Javier Aguirre en el 2026

PORTEROS

TE RECOMENDAMOS: Ofrece pase por tiempo limitado ViX va a transmitir todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luis Ángel Malagón - América

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos

DEFENSAS

Richard Ledezma - Chivas

Jorge Sánchez - Cruz Azul

Víctor Guzmán - Monterrey

Israel Reyes - América

Eduardo Águila - Atlético de San Luis

Everardo López - Toluca

Jesús Gallardo - Toluca

Bryan González - Chivas

MEDIOS

Luis Romo - Chivas

Erik Lira - Cruz Azul

Denzell García - Juárez

Diego Lainez - Tigres

Roberto Alvarado - Chivas

Iker Fimbres - Monterrey

Carlos Rodríguez - Cruz Azul

Kevin Casañeda - Xolos

Obed Vargas - Seattle Sounders

Marcel Ruiz - Toluca

Brian Gutiérrez - Chivas

Gilberto Mora - Xolos

DELANTEROS

Ángel Sepúlveda - Chivas

Germán Berterame - Monterrey

Armando González - Chivas

Las Chivas son el equipo que más jugadores mexicanos está aportando en esta convocatoria, además de que el Javier Aguirre llamó a una pieza de cada línea del Rebaño Sagrado, desde la portería hasta la delantera, posición en la que llamó a dos jugadores, Sepúlveda y ‘La Hormiga’ González.

Vayan apuntando las fechas 🗒️✅



Incondicionales, ya sabemos los días, horarios y sedes de nuestros partidos mundialistas.



¿Desde dónde nos apoyarán?#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/NLY0NvaD6W — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 6, 2025

Javier Aguirre se mide a Panamá y Bolivia con jugadores de la Liga MX

La Selección Mexicana informó que esta gira y el contar con elementos exclusivamente de la Liga MX servirá para que Aguirre y su cuerpo técnico puedan “evaluar el presente de los jugadores del torneo local, fortalecer la competencia interna y consolidar alternativas que complementen al grupo base de seleccionados que militan en el extranjero”.

El objetivo, además de ver a jugadores con calidad para el Tricolor de cara a la Copa del Mundo 2026, es llegar con una base sólida de jugadores a la máxima justa del deporte, a la par que se fortalece el plan estratégico de preparación diseñado por Javier Aguirre.

Con estos 27 jugadores de la Liga MX y uno más de la MLS, Obed Vargas, la Selección Mexicana se medirá ante dos rivales de la Conmebol, el primero será Panamá el jueves 22 de enero y para el domingo 25 del mismo mes se verán las caras con Bolivia.

aar