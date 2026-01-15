¡Oficial! Estas son las sorpresas de Javier Aguirre para la gira de la Selección Mexicana con jugadores de la Liga MX

La Selección Mexicana abre con la actividad en 2026 con una gira internacional en enero. Serán dos duelos, ante Panamá y Bolivia, en donde el técnico Javier Aguirre contará únicamente con jugadores de la Liga MX. En la convocatoria del Vasco hay grandes sorpresas y nombres que sueñan con colarse en la lista final para el Mundial 2026.
Las sorpresas de esta convocatoria son Denzell García de Juárez, Richard Ledezma de Chivas, Eduardo Águila del Atlético de San Luis, Everardo López del Toluca, Brian Gutiérrez de Chivas y Kevin Castañeda del Tijuana.
Esta es la primera convocatoria de Javier Aguirre en el 2026
PORTEROS
- Luis Ángel Malagón - América
- Raúl Rangel - Chivas
- Carlos Acevedo - Santos
DEFENSAS
- Richard Ledezma - Chivas
- Jorge Sánchez - Cruz Azul
- Víctor Guzmán - Monterrey
- Israel Reyes - América
- Eduardo Águila - Atlético de San Luis
- Everardo López - Toluca
- Jesús Gallardo - Toluca
- Bryan González - Chivas
MEDIOS
- Luis Romo - Chivas
- Erik Lira - Cruz Azul
- Denzell García - Juárez
- Diego Lainez - Tigres
- Roberto Alvarado - Chivas
- Iker Fimbres - Monterrey
- Carlos Rodríguez - Cruz Azul
- Kevin Casañeda - Xolos
- Obed Vargas - Seattle Sounders
- Marcel Ruiz - Toluca
- Brian Gutiérrez - Chivas
- Gilberto Mora - Xolos
DELANTEROS
- Ángel Sepúlveda - Chivas
- Germán Berterame - Monterrey
- Armando González - Chivas
Las Chivas son el equipo que más jugadores mexicanos está aportando en esta convocatoria, además de que el Javier Aguirre llamó a una pieza de cada línea del Rebaño Sagrado, desde la portería hasta la delantera, posición en la que llamó a dos jugadores, Sepúlveda y ‘La Hormiga’ González.
Javier Aguirre se mide a Panamá y Bolivia con jugadores de la Liga MX
La Selección Mexicana informó que esta gira y el contar con elementos exclusivamente de la Liga MX servirá para que Aguirre y su cuerpo técnico puedan “evaluar el presente de los jugadores del torneo local, fortalecer la competencia interna y consolidar alternativas que complementen al grupo base de seleccionados que militan en el extranjero”.
El objetivo, además de ver a jugadores con calidad para el Tricolor de cara a la Copa del Mundo 2026, es llegar con una base sólida de jugadores a la máxima justa del deporte, a la par que se fortalece el plan estratégico de preparación diseñado por Javier Aguirre.
Con estos 27 jugadores de la Liga MX y uno más de la MLS, Obed Vargas, la Selección Mexicana se medirá ante dos rivales de la Conmebol, el primero será Panamá el jueves 22 de enero y para el domingo 25 del mismo mes se verán las caras con Bolivia.
