¿Por qué Richard Ledezma no puede jugar con México pese a ser una de las grandes figuras de Chivas?

Richard Ledezma llegó a las Chivas hace un año después de terminar su etapa por Europa y arribó procedente del PSV de Países Bajos; sin embargo, el lateral mexicoestadounidense ya disputó algunos partidos con la Selección Mayor de Estados Unidos, un pequeño problema para México.

Sin embargo, después de estar todo el 2025 jugando en la Liga MX, el lateral de las Chivas está dispuesto a portar la camiseta de la Selección Mexicana y tendría que realizar el proceso ‘One Time Switch’, el cual cambia al jugador de confederación para que pueda jugar con el país de su otra nacionalidad.

Con información de ESPN, Richard Ledezma está interesado en jugar con la Selección Mexicana tras conocer el futbol mexicano, pero esto lo realizará y cambiará de confederación hasta que Javier Aguirre lo convoque para jugar con México.

Esto es lo que necesita Richard Ledezma para cumplir con el One Time Switch

Richard Ledezma está interesado en portar los colores de la Selección Mexicana a pesar de que ya ha jugado con el combinado de Estados Unidos en el pasado, pero gracias a su doble nacionalidad, el lateral de las Chivas tiene la opción de realizar el ‘One Time Switch’ para jugar con México.

En el reglamento de la FIFA dice que para que un jugador pueda realizar el famoso ‘One Time Switch’ necesita tener menos de tres partidos disputados con la selección actual antes de los 21 años, también que el último partido jugado sea tres años antes del cambio y no haber disputado un torneo internacional con el equipo.

De igual forma, tiene que tener la doble nacionalidad para realizar este movimiento y todos los puntos establecidos los cumple al pie de la letra Richard Ledezma, pues su último partido fue en 2020 a sus 18 años, en el que enfrentó a Panamá en un encuentro amistoso.

Estos son los números de Richard Ledezma en su paso por Chivas

Richard Ledezma llegó a las Chivas a mediados del año pasado y tuvo su primera experiencia en la Liga MX durante el Apertura 2025, en el que el Rebaño Sagrado se quedó a las puertas de las semifinales tras ser eliminados a manos del Cruz Azul en Ciudad Universitaria.

En su primer semestre con las Chivas, el lateral mexicano disputó 21 partidos con los rojiblancos, consiguiendo un gol y cinco asistencias, además de llamar la atención de la afición mexicana con sus grandes actuaciones dentro del campo de juego y que los mismos fanáticos pidieran el llamado de Ledezma a la Selección Mexicana.

En el torneo que apenas inicia, Richard Ledezma ha sido titular en las dos victorias de las Chivas en el certamen, ante Pachuca y Juárez, afianzándose como uno de los favoritos de Gabriel Milito para estar en el once inicial cada ocho días.

