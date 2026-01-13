Fue leyenda y campeón con Chivas, pero el equipo ya no se acuerda de él y ahora vende postres

Los últimos torneos de la Liga MX han sido de cambios en las Chivas, que ha dejado salir a varios de sus jugadores. Uno de ellos es Isaac Brizuela, un elemento que salió en el Torneo Apertura 2025, que durante 11 años fue un elemento que defendió la casaca del Rebaño y ahora se gana la vida vendiendo postres.

El Cone Brizuela tuvo una carrera futbolística larga. A la par de su trayectoria en las canchas empezó con un negocio llamado ‘Marquesitas Las Originales’, el cual cuenta con varias sucursales y que no son desconocidas para muchas personas, pues han crecido tanto, que se pueden encontrar en eventos como el Gran Premio de México de F1, el Abierto Mexicano de Tenis y en partidos de beisbol, de acuerdo con El Financiero.

En el canal de YouTube ‘El Show del Niño’, Isaac Brizuela entró en el negocio por invitación de su amigo Rodrigo El Jaguar. El exjugador de las Chivas ingresó para ser la figura visible de la empresa, buscando popularidad para la empresa. Pero no fue todo, porque el Cone tomó un diplomado en gastronomía para poder ayudar más en el negocio.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano América define su fecha de regreso al Estadio Azteca y es más pronto de lo que esperas

Marquesitas Las Originales tiene sucursales en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los precios de sus productos van desde los 60 a los 80 pesos.

Isaac Brizuela deja a Chivas

Luego de 11 años, Isaac Brizuela dejó de ser jugador de las Chivas. El jugador disputó 339 partidos con la camiseta del Rebaño Sagrado, logrando 25 anotaciones y 34 asistencias, además de consagrarse como una de las máximas figuras del equipo al formar parte de la plantilla campeona de Matías Almeyda.

Durante su estadía en las Chivas, el mediocampista mexicano logró varios títulos para su vitrina personal, pues levantó la Liga MX en 2017, en dos ocasiones la Copa MX, la Supercopa MX y también la Concacaf Champions Cup en 2018.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que Isaac Brizuela concluye su etapa como jugador del Rebaño Sagrado. Desde que llegó en el Clausura 2015, el ‘Cone’ destacó por su intachable profesionalismo, calidad humana y entrega permanente por el escudo y los colores de la institución, por lo cual de inmediato se ganó el cariño de nuestros más de 40 millones de aficionados”, se puede leer en el comunicado.

aar