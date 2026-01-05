Alan Mozo se va de Chivas y Pachuca lo presenta como todo un rey en la Liga MX

Alan Mozo dejó de formar parte de las Chivas después de casi cuatro años y llega al Pachuca, club que en redes sociales presumió su llegada con un video en el que lo presenta como un rey, haciendo alusión a la llegada de los Reyes Magos.

“Listo para fortalecer esta aventura y seguir la estrella junto con ustedes”, fueron las primeras palabras de Alan Mozo, disfrazado de rey mago, en el anuncio oficial de parte de los Tuzos para revelar el fichaje del lateral mexicano de cara al Clausura 2026.

👑 | Está aquí:



¡Llegó para seguir juntos el camino de la estrella! ✨ pic.twitter.com/kJU5TJyJe1 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) January 5, 2026

Gracias por estos años defendiendo la Rojiblanca con la pasión, energía y compromiso que te caracteriza, @alan_mozo51 🙌



Mucho éxito en este nuevo proyecto 🤝 pic.twitter.com/Zp6n8goype — CHIVAS (@Chivas) January 5, 2026

“Gracias por estos años defendiendo la Rojiblanca con la pasión, energía y compromiso que te caracteriza, @alan_mozo51 🙌 Mucho éxito en este nuevo proyecto 🤝“, fue el mensaje con el que Chivas le dio las gracias a Alan Mozo por el tiempo que formó parte del club rojiblanco, al que había llegado en el Apertura 2022.

Rendimiento de Alan Mozo con Chivas

Alan Mozo se sumó a la plantilla de Chivas en el verano del 2022, cuando llegó procedente de Pumas, equipo en el que debutó como futbolista profesional en el 2015.

El lateral derecho jugó 118 partidos oficiales con Chivas, equipo en el que hizo cuatro goles y colaboró con nueve asistencias en compromisos oficiales en toda clase de competencias.

Alan Mozo no ganó títulos con el Guadalajara, con el que lo más cerca que estuvo de ganar algo fue en el Clausura 2023, cuando el Rebaño fue vencido por Tigres en la final de la Liga MX.

Pachuca, club con el que Alan Mozo quiere ganarse un lugar para el Mundial

Alan Mozo llega a la plantilla del Pachuca con el objetivo de ganarse un lugar para la Selección Mexicana que jugará el Mundial 2026, pues sueña con jugar por primera vez el magno evento.

El surgido de Pumas no fue convocado por Gerardo Martino para la justa de Qatar 2022, a la que él estaba seguro de que asistiría para representar al Tricolor.

Chivas y Pachuca se enfrentan el 10 de enero en la Jornada 1 del Clausura 2026, por lo que Alan Mozo se reencontrará muy pronto con sus ahora excompañeros.

EVG