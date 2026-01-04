Otro que se va de Chivas y ahora se rodea de los mejores de la Liga MX y tiene un brillante futuro fuera del Guadalajara

Pese a que Chivas comienza a tener un presente distinto de la mano de Gabriel Milito, en la Liga MX, aún hay algunos jugadores que se tuvieron que ir del Rebaño para poder brillar. Pavel Pérez, mediocampista y, canterano de los rojiblancos pasó al Necaxa sin pena ni gloria y ahora es buscado por el bicampeonato Toluca.

Desde hace algunos días se dio a conocer que el Toluca está en busca de jugadores mexicanos para que puedan reforzar al equipo de cara al primer semestre mundialista y Pavel Pérez tuvo una buena actividad con el Necaxa, por lo que Antonio Mohamed ve con buenos ojos el arribo del futbolista.

Con el conjunto de Aguascalientes, el mediocampista suma 37 partidos, seis goles y una asistencia, pero en el último certamen se logró consolidar en la titularidad y demostró su buen nivel. Si se llegara a dar la contratación de Pavel Pérez con el Toluca, sería el cambio perfecto previo al Mundial 2026 cuando Marcel Ruiz y Alexis Vega tengan que partir con la Selección Mexicana.

Pavel Pérez y sus pocos minutos en Chivas

Pavel Pérez no solamente ha militado en el futbol mexicano, pues también lo hizo en España y ahí fue donde debutó, pues mientras militaba en 2019 en el Toledo logró conseguir su primer partido en un equipo profesional. Su aventura en tierras ibéricas fue corta, ya que solamente jugó en encuentro y de ahí regresó al balompié azteca.

Ya en México, militó Tapatío, Tepatitlán, Chivas y Necaxa, pero fue en el Rebaño Sagrado en el que logró tener más minutos y eso le dio posibilidad de ser observado por otros conjuntos, pues con los rojiblancos tampoco pudo elevar su nivel para ser un referente.

Con las Chivas jugó 79 minutos, marcó en cinco ocasiones y puso cuatro asistencias. Con los pocos minutos y la nula actividad como un líder, Chivas vendió a Pérez a inicio del 2025 y después de un año y un cambio radical en su nivel, el mediocampista logró conseguir que el Toluca preguntara por sus servicios.