La joya con la que Chivas se reforzó y nadie se ha enterado, pero será una revelación espectacular

Jugadores de Chivas festejan un gol en la pretemporada rumbo al Clausura 2026.

El Clausura 2026 será el según torneo de Gabriel Milito al frente de Chivas, que contará con el delantero Jesús Hernández, un futbolista con experiencia en Europa después de su paso por las categorías inferiores del Elche, por lo que el Rebaño puede tener en sus filas a una posible joya.

El periodista Sergio Bailleres dio a conocer que Jesús Hernández se sumará a la plantilla del Guadalajara, pero que en primera instancia reportará con el Tapatío, la filial del conjunto rojiblanco en la Liga de Expansión.

El plan de Chivas con Jesús Hernández

Según reportes de Jesús Bernal, Jesús Hernández llegaría a Chivas para ocupar el puesto que Sergio Aguayo dejaría vacante en el Tapatío, pues el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito tiene contemplado a Aguayo como el cuarto delantero en el primer equipo.

Todo dependerá del desempeño que Jesús Hernández en la Liga de Expansión con la filial del Rebaño, que suele darle oportunidad a los jugadores que destacan en la Liga de Expansión.

El paso del jugador de Chivas por Europa

Jesús Hernández tuvo un paso en las categorías inferiores del Elche de España en las Temporadas 2022-2023 y 2023-2024. El delantero marcó 10 goles en 31 partidos oficiales con el equipo, contando ambas campañas en Europa.

El nuevo jugador de Chivas dejo buenas sensaciones poco después de su llegada al viejo continente, luego de que hizo cinco goles en sus primeros tres juegos.

En el 2021, un año antes de su llegada a Europa, Jesús Hernández fue incluido por The Guardian en su prestigiosa lista “Next Generation”, la cual destaca mejores promesas jóvenes del balompié alrededor del mundo.

Jesús Hernández Moreno debutó profesionalmente con el Querétaro el 17 de agosto del 2021, en una derrota de 3-0 ante Tigres en la Jornada 5 del Apertura 2021.

Chivas, con deseos de revancha en el Clausura 2026

Las Chivas llegan al Clausura 2026 con ánimos de revancha luego de que en el pasado Apertura 2025 el gran cierre que tuvieron no les alcanzó para super a Cruz Azul en los cuartos de final de la Liguilla.

El Rebaño salió con los brazos en alto en siete de las últimas ocho jornadas en su primer certamen bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, con lo que accedieron de manera directa a la Liguilla.

Armando ‘la Hormiga’ González hizo 12 goles con las Chivas, cifra con la que compartió el título de goleo con Paulinho (Toluca) y João Pedro (Atlético de San Luis), y espera seguir con ese ritmo en el Clausura 2026 para que el Guadalajara sea protagonista y también para llenarle el ojo a Javier Aguirre de cara al Mundial 2026.

