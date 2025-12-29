Llegó a Chivas como un crack para ganar el título y ahora saldrá por la puerta de atrás

El mediocampista Érick Gutiérrez llegó a Chivas procedente del futbol de Europa. Su incorporación fue el fichaje bomba de los rojiblancos en el Apertura 2023, pero ahora de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el jugador se encuentra en la lista de transferibles y es el principal elemento que se perfila a salir del Rebaño.

De acuerdo con información de medios nacionales, el estratega argentino Gabriel Milito no tiene en cuenta al Guti Gutiérrez. El timonel del Club Deportivo Guadalajara no tomará en cuenta al exjugador del PSV Eindhoven de los Países Bajos, quien deberá buscar nuevo equipo para seguir su carrera.

Érick Gutiérrez llegó a Chivas del PSV, en donde jugó 141 partidos entre 2018 y 2023. En su estancia en Países Bajos anotó un total de 12 goles y repartió 12 asistencias en el futbol europeo.

El Guti disputó 88 partidos oficiales con el Club Deportivo Guadalajara, en donde tan solo anotó cinco goles y dio cuatro asistencias. El mediocampista jugó duelos en la Liga MX (fase regular y Liguilla), Leagues Cup y Concacaf Champions Cup (Concachampions).

El exjugador de los Tuzos del Pachuca alcanzó dos veces los cuartos de final en el futbol mexicano, pero no pudo ayudar más a que Chivas alcanzara un nuevo título, el cual no levantan desde 2017, cuando el argentino Matías Almeyda era el pastor.

Por el momento no se sabe qué pasará con Érick Gutiérrez, quien podría regresar a los Tuzos del Pachuca o esperar una oferta de algún otro equipo de la Liga MX.

Violencia en el último duelo de Chivas

Lamentablemente, la violencia volvió a aparecer en el futbol mexicano. Los aficionados de Chivas e Irapuato hicieron que la gente corriera a esconderse y la policía apareciera después de una fuerte riña fuera del Estadio Sergio León Chávez.

Previo al duelo amistoso entre Chivas e Irapuato, las barras de ambos clubes se encontraron y no dudaron en armar una batalla campal que provocó una gran tensión entre los asistentes. Hasta el momento no se han reportado lesionados ni fallecidos, pero la policía sí tuvo que aparecer.

Al rededor de 20 personas estuvieron involucrados en el enfrentamiento en el partido entre Irapuato y Chivas. Sin saber, hasta el momento, cómo sucedieron al principio los hechos, pero se dijo en algunos medios locales que un sector que estaban con playera rojiblanca comenzaron a ser agredido por hinchas locales.

