Exintegrante de Chivas reconoce que se sintió mal tras irse del Rebaño; “No había marcha atrás”

Un exdirector técnico de Chivas reconoció que se sintió mal poco después de haberse ido del Rebaño.

El serbio Veljko Paunovic reconoció que se sintió mal después de haber dejado la dirección técnica de Chivas a finales del 2023, pero que cuando se dio cuenta ya era muy tarde para revertir la situación. Indicó que la decisión del irse del Rebaño la tomó debido a situaciones familiares.

“La verdad es que me arrepentí, aunque tengo que decir que cuando tomé la decisión fue por un tema personal y familiar. Semanas después, ya un poco recuperado, pensé que me había precipitado, pero ya no había marcha atrás”, declaró el actual timonel de la selección de Serbia en entrevista con Claro Sports.

Veljko Paunovic revela que perdió peso en su etapa como DT de Chivas

Vljko Paunovic indicó que durante el año que fungió como estratega de Chivas se iba a Chicago, Illinois, en sus días libres para visitar a su familia en Estados Unidos, lo cual le pasó factura, pues perdió varios kilos por el desgaste.

“Me había entregado muchísimo, mi familia estaba en Chicago y prácticamente viajaba todos los días libres. Perdí 12 kilos en los 13 meses que estuve en Chivas”, ahondó el director técnico de 48 años de edad.

Veljko Paunovic se quedó a un paso de la gloria con Chivas

El serbio Veljko Paunovic estuvo muy cerca de guiar a Chivas a su título 13 en la Liga MX en el Clausura 2023, su primero de dos torneos al frente del Guadalajara.

Sin embargo, el Rebaño desperdició una ventaja de 2-0 sobre Tigres en la final de vuelta, celebrada en el Estadio AKRON, donde los de la UANL se impusieron 3-2 en tiempo extra para dejar tendidos a los futbolistas del equipo rojiblanco.

La Liguilla del Clausura 2023 había sido de ensueño para Veljko Paunovic y las Chivas luego de que eliminaron a Atlas y América en cuartos de final y semifinales, de manera respectiva.

Veljko Paunovic no quería seguir en Chivas si no estaba al 100

El serbio Veljko Paunovic señaló que prefirió hacerse a un lado de Chivas tras la eliminación del Rebaño en los cuartos de final del Apertura 2023 a manos de Pumas, pues tenía temor de no estar al 100 por ciento para el Clausura 2024, el que hubiera sido su tercer certamen en el banquillo rojiblanco.

“Tenía mucha responsabilidad para volver al tercer torneo y no estar bien físicamente, lo que luego me podía afectar mentalmente. He aprendido con los años a conocerme y a identificar cuando llego a un estado físico y mental en el que no puedo rendir como me gustaría”, aseveró el seleccionador de Serbia.

EVG