¡ADIÓS A UNA LEYENDA! Chivas anuncia la triste salida de un crack del equipo con este conmovedor mensaje

Las Chivas siguen haciendo una limpia dentro del equipo y después de la salida del ‘Chicharito’ Hernández y Cade Cowell, el conjunto del Rebaño Sagrado acaba de anunciar la salida de una leyenda del equipo que vistió los colores del club por más de una década en su carrera profesional.

Tras una temporada en la que solo jugó un partido con el equipo de Gabriel Milito, las Chivas acaban de anunciar que Isaac Brizuela termina su etapa en el Guadalajara tras 11 años defendiendo los colores del Rebaño Sagrado.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que Isaac Brizuela concluye su etapa como jugador del Rebaño Sagrado. Desde que llegó en el Clausura 2015, el ‘Cone’ destacó por su intachable profesionalismo, calidad humana y entrega permanente por el escudo y los colores de la institución, por lo cual de inmediato se ganó el cariño de nuestros más de 40 millones de aficionados”, se puede leer en el comunicado.

🇫🇷 ¡Gracias por siempre representar los valores de nuestra institución, @brizuela27_cone! 🙏🏻 pic.twitter.com/wYkPlw49nu — CHIVAS (@Chivas) December 20, 2025

Estos son los números de Isaac Brizuela tras 11 años con las Chivas

Isaac Brizuela llegó a las Chivas en el Clausura 2015 tras dos años de portar los colores del Toluca, equipo en el que debutó, aunque también estuvo un tiempo jugando en Atlas, el rival de la ciudad del Rebaño Sagrado.

Tras 11 años en la institución de Verde Valle, el ‘Cone’ Brizuela disputó 339 partidos con la camiseta de las Chivas, logrando 25 anotaciones y 34 asistencias, además de consagrarse como una de las máximas figuras del equipo al formar parte de la plantilla campeona de Matías Almeyda.

Durante su estadía en las Chivas, el mediocampista mexicano logró varios títulos para su vitrina personal, pues levantó la Liga MX en 2017, en dos ocasiones la Copa MX, la Supercopa MX y también la Concacaf Champions Cup en 2018.

Las Chivas se preparan para debutar en el Clausura 2026 sin Brizuela ni el Chicharito

Después de una buena temporada de las Chivas en el Apertura 2025 y llegar a los cuartos de final de la liguilla del futbol mexicano, el equipo de Gabriel Milito ya se prepara para afrontar el Clausura 2026 con el técnico argentino al mando.

A pesar de la llegada de Brian Gutiérrez, proveniente del Chicago Fire, las Chivas ya tuvieron tres bajas: Cade Cowell, ‘Chicharito’ Hernández e Isaac Brizuela, tres jugadores que jugaron muy poco en la campaña pasada.

El conjunto rojiblanco tendrá su debut en el siguiente torneo el sábado 10 de enero, cuando se midan ante el Pachuca en el Estadio AKRON para disputar los primeros tres puntos de la temporada regular.

DCO