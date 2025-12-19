En menos de tres años, las Chivas pierden protagonismo en la historia

Un agónico gol de Jesús Orozco sobre el América metió a Chivas a la final del CL23. En el partido por el título dejó escapar una ventaja de 2-0 ante Tigres, derrota que le impidió alcanzar a las Águilas, que en menos de tres años ya le lleva cuatro trofeos de ventaja al Guadalajara. El Toluca lo igualó en estrellas con su coronación en el AP25.

Cinco torneos después de aquella oportunidad desperdiciada contra los de la UANL frente a su público en el Estadio AKRON, el Rebaño se estancó con 12 trofeos y alargó a ocho años su sequía sin coronarse en la Liga MX.

El Dato: Las Chivas cosecharon 27 unidades en el Clausura 2017 y terminaron terceros de la clasificación. En la Liguilla se coronaron tras vencer a Atlas, Toluca y Tigres.

En ese lapso, las Águilas lograron el tricampeonato en torneos cortos para llegar a 16 trofeos y tener por primera vez en la historia más de un cetro que los rojiblancos, a los que ya había superado por uno en el AP14.

El Toluca tenía dos títulos menos que las Chivas a inicios de año. Los Diablos Rojos no eran monarcas desde hacía 15 años y en este 2025 se convirtieron en el quinto bicampeón en torneos cortos para colocarse en el segundo lugar de equipos más ganadores junto con el Rebaño.

La frustración para el Guadalajara es mayor si nos remontamos al verano del 2022, cuando el Atlas logró el bicampeonato un semestre después de haber roto su racha de 70 años sin ser campeón.

31 goles anotó el Guadalajara en el Apertura 2015

Si bien los Zorros tienen solamente tres estrellas en su escudo, el hecho de haber conseguido dos títulos al hilo en torneos cortos fue un duro golpe para el Chiverío.

A pesar de que Cruz Azul es el más cercano perseguidor del Rebaño con nueve estrellas, la posibilidad de que el América tome más distancia o de que el Toluca rebase pronto a los tapatíos es muy alta, dada la actualidad de las tres instituciones.

El sueño por conseguir la 13 para Chivas en el recién concluido Apertura 2025 terminó en los cuartos de final contra Cruz Azul con el penalti fallado por Javier Chicharito Hernández en los últimos momentos del cotejo de vuelta, en el que fue también el último momento del experimentado goleador con el equipo.

Sin embargo, el conjunto tapatío mostró una notoria mejoría en el primer torneo con el argentino Gabriel Milito en el timón, lo que se reflejó en el gran cierre que tuvo en la fase regular con siete victorias en las últimas ocho jornadas.

Con 12 tantos, Armando González se convirtió en el primer campeón de goleo del club desde que el tamaulipeco Alan Pulido lo consiguió con la misma cantidad de anotaciones en el Apertura 2019.

Aunado a que no gana la Liga MX desde el Clausura 2017, el Rebaño ya acumula más de siete años sin llevar algún trofeo a sus vitrinas, pues el más reciente fue el 25 de abril del 2018 con la consecución de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Aquel gol de cabeza de Orozco Chiquete en el Estadio Azteca terminó con la gestión del argentino Fernando Ortiz en el América. Dos años y medio después, los de Coapa se repusieron de aquella dolorosa derrota con su tricampeonato y el Rebaño, que ha visto seis directores técnicos en ese lapso, no ha vuelto a llegar a otra serie por el título.

La última vez que Chivas fue el equipo más ganador del balompié nacional en solitario fue en el Apertura 2012. La ocasión más reciente en la que los dos clubes más populares compartieron el primer sitio en campeonatos de liga ganados fue en el Torneo Clausura 2018, con 12.