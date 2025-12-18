El VIDEO que ilusiona a la afición de Chivas y pone a temblar a la Hormiga González por esta insólita razón

Las Chivas tuvieron un buen torneo este Apertura 2025 al quedarse en los cuartos de final de la liguilla del futbol mexicano, pero para el Clausura 2026 el Rebaño Sagrado se está reforzando en varias líneas del campo para ir en busca del campeonato, pues el Toluca los empató en títulos este año.

La ‘Hormiga’ González logró ser campeón de goleo en el Apertura 2025 junto con Paulinho y Joao Pedro, pero para el siguiente torneo tendrá que esforzarse el doble, pues el Rebaño Sagrado anunció la incorporación de Ángel Sepúlveda, quien será la competencia directa del joven delantero de 22 años.

“Como parte del fortalecimiento de la plantilla rumbo al Clausura 2026, el Guadalajara ha incorporado a uno de los delanteros mexicanos más letales en los últimos torneos de la Liga MX, pues a partir de este momento Ángel Sepúlveda se suma a las filas rojiblancas para sumar su calidad, experiencia y olfato goleador”, se puede leer en el comunicado que publicaron las Chivas.

Estos son los números de Ángel Sepúlveda, la nueva competencia de la Hormiga González

Ángel Baltazar Sepúlveda realizó su debut profesional con el extinto Monarcas Morelia; después formó parte de Toros Neza, Atlante, Querétaro, Necaxa, Xolos y un paso fugaz por las Chivas en 2018, aunque este sin éxito.

De momento, el ‘Ginecólogo del gol’ lleva 401 partidos jugados en la Liga MX, ⁠23,292 minutos disputados, 82 goles en Liga MX, 43 asistencias y⁠ ⁠4 títulos en su palmarés profesional. (Copa MX del 2016, Concachampions del 2025, Copa Oro 2025 y Nations League 2025).

Después de una destacada participación con el Cruz Azul en las últimas temporadas, las Chivas decidieron volver a fichar a Sepúlveda para el Clausura 2026, donde buscará regresar a la titularidad y ganarse un lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo del siguiente año.

Ángel Sepúlveda cambia de aires después de perder la titularidad en Cruz Azul

Ángel Sepúlveda se ganó un lugar en la Selección Mexicana gracias a sus grandes actuaciones con el Cruz Azul de Vicente Sánchez, pues el ‘Cuate’ era el delantero elegido por el técnico uruguayo para ser el eje al ataque de la Máquina.

Sin embargo, una lesión lo alejó de las canchas por un tiempo y Gabriel Fernández lo aprovechó para llenarle el ojo a Nicolás Larcamón, el nuevo técnico del Cruz Azul, y quedarse con el puesto titular del conjunto cementero.

Ahora Ángel Sepúlveda cambia de aires y defenderá los colores de las Chivas en el Clausura 2026; sin embargo, su competencia será la Hormiga González, el actual campeón de goleo de la Liga MX.

