Volver a Chivas 8 años después, “una gran oportunidad” para Sepúlveda

El goleador celebra su única anotación en el 2018 con Chivas.

El experimentado delantero michoacano Ángel Sepúlveda definió como una gran oportunidad su regreso a Chivas ocho años después de una primera y breve etapa con el Rebaño, a donde vuelve tras haber defendido la camiseta del Cruz Azul en los últimos cinco torneos.

El Cuate reconoció que es complicado dejar a La Máquina tras dos años y medio de formar parte del equipo en su último mensaje a la afición cementera antes de viajar a Guadalajara para ponerse a las órdenes del argentino Gabriel Milito, entrenador del Rebaño.

“Es difícil (salir de Cruz Azul), pero es un gran compromiso (llegar a Chivas), una gran oportunidad que vimos con mi familia, agradecido con todos”, declaró el Cuate ante los medios de comunicación que lo abordaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México previo a trasladarse a Guadalajara.

El Dato: El colombiano Miguel Borja, quien se encuentra como agente libre tras concluir su contrato con River Plate, sería el reemplazo de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul.

Ángel Sepúlveda admitió que volver a las Chivas implica una gran responsabilidad, la cual ya experimentó en el 2018, cuando tuvo una primera y breve etapa con el Rebaño.

“Un reto y una responsabilidad enorme”, resaltó el Cuate, quien respondió “sí, claro, siempre” ante la pregunta de si estaba ilusionado con su regreso a las filas del equipo rojiblanco.

Ángel Sepúlveda formó parte de las Chivas en el Torneo Apertura 2018, campaña en la que el paraguayo José Saturnino Cardozo asumió la dirección técnica del Guadalajara en sustitución del argentino Matías Almeyda.

El Cuate marcó solamente un gol en los 10 partidos en los que tuvo actividad con el Rebaño en toda clase de competencias. Su anotación fue en el triunfo de 2-1 sobre el Morelia en la fase de grupos de la Copa MX Apertura 2018.

8 los clubes en los que ha militado Ángel Sepúlveda

Ángel Sepúlveda se unió a las filas del Cruz Azul en el Torneo Apertura 2023 procedente del Querétaro. El Cuate Sepúlveda anotó 39 goles en 109 cotejos oficiales con los de La Noria en toda clase de competencias.

El delantero michoacano también sumó 12 asistencias durante las cinco campañas en las que formó parte del ataque de La Máquina. Su último partido con los celestes fue en los cuartos de final de la Copa Intercontinental ante el Flamengo, donde solamente estuvo tres minutos en la cancha.

A pesar de su gran aporte a la ofensiva estos últimos dos años y medio, Ángel Sepúlveda no pudo conseguir el título de la Liga MX con el Cruz Azul, pero sí ganó la Concachampions 2025, único trofeo que consiguió durante su etapa como jugador celeste.

Ángel Sepúlveda peleará la titularidad en la delantera de Chivas con Armando González. La Hormiga compartió el título de goleo del recién concluido Apertura 2025 con Paulinho (Toluca) y João Pedro (Atlético de San Luis), luego de los tres lograron 12 tantos en la fase regular del campeonato.

Ángel Sepúlveda fue el referente de Cruz Azul en el primer semestre del 2025, pero una lesión lo alejó de las canchas y su ausencia fue aprovechada por Gabriel Fernández, quien superó los goles del mexicano y lo dejó en la banca.

A pesar de ello, en Chivas confían en la experiencia del atacante surgido del Morelia, quien intentará ganarse un lugar en el 11 inicial del Rebaño para demostrar su capacidad y ponerse en el radar de Javier Aguirre en el Clausura 2026, el torneo previo a la Copa del Mundo.

Después de realizar sus exámenes médicos de rigor, el Cuate firmará un contrato de dos o tres años con el Guadalajara, según diversos reportes.

El Torneo Clausura 2026 arranca el próximo 9 de enero. Chivas debuta el sábado 10 como local en el Estadio AKRON contra los Tuzos del Pachuca, en duelo de la Jornada 1.