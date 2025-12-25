Fuera de canchas

Arrestan a jugador de futbol americano por dispararle a uno de sus compañeros

Un jugador de futbol americano fue detenido después de haberle disparado con un rifle a uno de sus compañeros, en un hecho que habría sido accidental durante una reunión

Por:
Enrique Villanueva

Xavier Mayfield, jugador de futbol americano, fue arrestado en Dallas, Texas, luego de que habría disparado contra uno de sus compañeros de la secundaria South Oak Cliff. De acuerdo con el reporte oficial, se trató de un tiroteo accidental mientras se llevaba a cabo una reunión de un grupo de jóvenes.

Los oficiales encontraron a Xavier Mayfield con un rifle en el baño del segundo piso de la casa en la que ocurrió el hecho. Reportes indican que la víctima llamó a su compañero, pero al girarse se accionó el arma y el disparo fue en dirección al cuello del otro joven.

¿Qué dijo el jugador de futbol americano en su declaración a la policía?

Xavier Mayfield aseguró en su declaración a la policía que tenía la intención de llevar a su compañero herido al hospital, pero optó por llamar al 911 al percatarse de que estaba sangrando mucho.

En cuanto llegaron los elementos de la policía al lugar de los hechos detuvieron al jugador de 18 años de edad, quien está en la cárcel del condado de Dallas, acusado de agresión agravada con un arma mortal.

Xavier Mayfield, clave en triunfo de su equipo

Xavier Mayfield tuvo una intercepción clave en el partido por el campeonato estatal, encuentro en el que su equipo, South Oak Cliff, se impuso a Richmond Randle.

Sin embargo, lo ocurrido después del partido empañó el triunfo y el título conseguido por la secundaria South Oak Cliff. De un momento de gran felicidad, todo pasó a convertirse en un hecho tráfico y difícil en la vida del joven jugador de futbol americano.

