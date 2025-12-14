¡Históricos! Selección Mexicana derrota a Canadá por primera vez tras 10 años

La Selección Mexicana de Futbol Americano categoría Senior volvió a la actividad en los emparrillados después de 10 años de inactividad y lo hicieron de la mejor manera, venciendo por primera vez en su historia a Canadá por marcador de 41-34 en un partido no apto para cardíacos que se tuvo que definir en el tiempo extra.

Cabe recalcar que el combinado de la Hoja de Maple venía con mayor actividad que el Seleccionado Azteca, pues participaron en un triangular ante Alemania e Italia, dos equipos a los que vencieron en este pequeño torneo. Este partido amistoso se llevó a cabo en el Estadio Wilfrido Massieu en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El encuentro inició con varias oportunidades para llegar a las diagonales por parte de ambos equipos, pero fue la Selección Mexicana la que logró irse al descanso con la ventaja a su favor por marcador de 17-13, pero en su primera oportunidad a la ofensiva en la segunda parte del cotejo, los canadienses le dieron vuelta al tablero.

El equipo del coach Félix Buendía sumó al marcador 17 puntos de forma consecutiva; sin embargo, los canadienses no se quedarían atrás y respondieron en la recta final del cotejo para igualar el tablero 34-34 para mandar el encuentro al tiempo extra.

Afortunadamente, en el primer drive para México, el mariscal de campo Iker Ayala llegó a las diagonales para poner 41-34 el encuentro y obligar a los rivales a tener que anotar, ya que un gol de campo no funcionaba para el combinado de la Hoja de Maple.

Cuando parecía que Canadá anotaría para volver a empatar el partido, la línea defensiva mexicana demostró su superioridad en el emparrillado y, con una intercepción en zona roja, lograron culminar con el partido y vencer a los canadienses por primera vez en la historia.

La Selección Mexicana se fue con las manos en alto del Senior Bowl 2025 y reafirman que México está en un gran momento tanto en el futbol americano como en el flag football; así lo aseguró el coach Félix Buendía al final del partido ante Canadá.

“Nuestros jugadores siempre creyeron. En todo este proceso se comprometieron y aquí están los resultados. México está dominando en el flag football y también en el Senior”, expresó el entrenador mexicano.

Cabe recalcar que, para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2026, el flag football debutará como disciplina en la justa veraniega y México ya se prepara para pelear por el oro, tanto varonil como femenil.

