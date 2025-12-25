Dallas Cowboys vence a los Washigton Commanders en el primer juego de navidad de la NFL

Los Dallas Cowboys visitaron el emparrillado del Estadio del Noroeste para enfrentarse ante los Washington Commanders en su penúltimo juego divisional de la temporada, consiguiendo una victoria por marcador de 30-23 para llegar a siete encuentros ganados en la temporada.

El encuentro inició con la anotación de Jake Ferguson casi al inicio del cotejo y Brandon Aubrey apareció por primera vez en la cancha para darle el punto extra a su equipo, pero Washington no tardó en contestar con un gol de campo de Jake Moody para poner el marcador 7-3.

Javonte Williams y KaVontae Turpin fueron los jugadores que consiguieron las dos siguientes anotaciones para el equipo de Brian Schottenheimer, mientras que Brandon Aubrey no falló desde la distancia para que los Vaqueros tuvieran ventaja de casi tres posesiones de balón.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de canchas Arrestan a jugador de futbol americano por dispararle a uno de sus compañeros

La primera anotación para los Commanders llegó a cuatro minutos de terminar el segundo cuarto; fue Jacory Croskey-Merritt, quien arribó a las diagonales para poner seis puntos más a la cuenta de los locales, además de que Jake Moddy logró el punto extra para acercar a Washington en el tablero.

La segunda mitad del partido inició con una anotación más de Jacory Croskey-Merritt, acercando a los Commanders a siete puntos de Dallas, aunque esa fue la última vez que el equipo comandado por Dan Quinn logró llegar a la zona de anotación de los Vaqueros.

El resto del encuentro fue para los pateadores; Brandon Aubrey y Jake Moody anotaron dos goles de campo por bando para darle seis puntos más a sus equipos. Al final, los Commanders solo pudieron ponerse a siete puntos y, con dos minutos en el reloj, dejaron ir la oportunidad para igualar el encuentro.

No better way to celebrate a Christmas win than with a giant steak 😂@dallascowboys | @netflix pic.twitter.com/tG3jWtituv — NFL (@NFL) December 25, 2025

Tanto los Dallas Cowboys como los Washington Commanders ya están eliminados de la temporada y sin posibilidades de entrar a la postemporada de la NFL, así que este partido solo fue por definir qué equipo es mejor en la División Este de la liga de futbol americano de Estados Unidos.

El último encuentro para los Vaqueros será el próximo fin de semana, el domingo 4 de enero del 2026, cuando se midan ante los New York Giants en su último encuentro de la campaña y su último juego divisional de la temporada regular.

Por otro lado, los Washington Commanders se verán las caras con los actuales campeones de la NFL; los pupilos de Dan Quinn se enfrentarán ante los Philadelphia Eagles en la Semana 18 de la temporada.

DCO