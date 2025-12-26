Chivas, de los 4 grandes, el peor en torneos cortos

Quedan pocos días para que termine el 2025. Toluca se consolidó como el mejor equipo del año y, en 12 meses, igualó a Chivas con 12 títulos. El Rebaño está dejando a un costado su historia y, poco a poco, se queda relegado de los demás equipos. De los llamados cuatro grandes del futbol mexicano, es el conjunto que menos finales ha ganado y que menos trofeos ha disputado en lo que va de los torneos cortos que se inauguraron en 1996.

En lo que respecta a los torneos cortos, Chivas ha disputado seis finales y suma tres triunfos y tres derrotas, convirtiéndose en el club considerado grande que menos llega a esta instancia. Ni siquiera Pumas suma números tan raquíticos.

El Dato: Sebastián córdoba sería anunciado este viernes como nuevo futbolista del Toluca, reportan algunos medios. El canterano del América ya no entraba en planes de Tigres.

Los de la UNAM, en 59 torneos de la Liga MX, acumulan siete finales, de las cuales ganó cuatro y perdió tres. El cuadro del Pedregal fue el primero en la historia de los campeonatos cortos en ser bicampeón, y eso lo catapultó a estar en una mesa distinta de los ganadores del balompié nacional.

De la mano de Hugo Sánchez y con un equipo repleto de canteranos con talento y extranjeros que sentían la camiseta universitaria, en el Clausura y Apertura 2004 lograron levantar el título en dos ocasiones de manera consecutiva.

6 equipos tienen más títulos en la Liga MX que los Pumas

Cruz Azul tiene muchas finales disputadas en torneos cortos, pero su capacidad para ganarlas no es la mejor. Nueve series de partidos por el título, de las cuales solamente ha ganado dos y ha perdido siete, por lo que ganó el mote “cruzazuleada”.

La más reciente ganada fue la del Guard1anes 2021. En dicho encuentro, venció al Santos Laguna y levantó su noveno trofeo. Antes de dicho encuentro, en el Clausura 2013, estuvo a segundos de poder romper una importante sequía, pero no logró derrotar al América, y en la tanda de penaltis cayó por pizarra de 4-2. Aquella noche en el Estadio Azteca nació la leyenda de Moisés Muñoz al marcar un gol en tiempo de compensación y mandar el partido a los tiempos extra y, posteriormente, a la tanda desde los 11 pasos, en la que Miguel Layún dejó atrás el #todoesculpadelayun y le dio un nuevo trofeo a los de Coapa.

Hay que remontarnos hasta el Invierno de 1997. Cruz Azul venció al León en una de las imágenes más recordadas dentro del balompié nacional. Ángel David Comizzo, portero de La Fiera, pateó el rostro del delantero Carlos Hermosillo, y el goleador ensangrentado fue el encargado de cobrar el penalti que le diera a los celestes un trofeo más para sus vitrinas.

Por su parte, el América es el equipo más ganador en torneos cortos y es el que ha llegado a más finales. El cuadro azulcrema mantiene su grandeza con buenas actuaciones y siempre siendo uno de los protagonistas del futbol mexicano.

Los ahora dirigidos por André Jardine demostraron en los recientes años que su inversión ha rendido frutos y, por lo mismo, son los únicos tricampeones.

