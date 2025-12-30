Ángel Sepúlveda regresa a Chivas y su principal objetivo no son los goles; el atacante deja muy claros los rumores

El delantero mexicano Ángel Sepúlveda está muy ilusionado de cara a su segunda etapa con Chivas, pero reconoció que ello se debe principalmente a que tiene el objetivo de conseguir un lugar en la lista de la Selección Mexicana que jugará el Mundial 2026, y advirtió que no descansará hasta lograr su meta.

El Cuate admitió que más allá de los goles y los triunfos que pueda lograr con el Rebaño, su mente está enfocada en llenarle el ojo a Javier Aguirre para que lo incluya en la convocatoria definitiva del Tricolor que disputará el magno evento en condición de coanfitrión, pues el michoacano nunca ha jugado una Copa del Mundo.

“No quiero bajar los números, quiero estar en lo más alto, quiero competir hasta el último día por esa oportunidad de jugar un Mundial, como siempre lo he soñado. Esta es la oportunidad que había esperado toda mi vida y no dejaré de pelear hasta que así sea”, aseveró Ángel Sepúlveda en charla con Chivas TV.

Ángel Sepúlveda quiere disfrutar al máximo su segunda etapa en Chivas

Ángel Sepúlveda tuvo un efímero paso con las Chivas en el 2018, pero fue tan breve que quiere que esta vez todo sea diferente y convertirse en un jugador importante en el ataque del club.

“Hoy se me da esa oportunidad y no la quiero desaprovechar. Estuve una vez, pero fue muy rápido, no tuve tiempo de nada, ni de lamentarme. Hoy estoy feliz de volver”, dijo el Cuate, quien solamente hizo un gol en su primer periodo con el Guadalajara.

Ángel Sepúlveda también dejó en claro que no podía darse el lujo de rechazar la oferta de Chivas, además de que afirmó que el equipo tuvo un buen rendimiento en el primer torneo bajo el mando del entrenador argentino Gabriel Milito.

“Es un equipo que lo ves y no dudas en representarlo, buscar esa oportunidad en un equipo que venía jugando muy dinámico. Al final se le dieron los resultados e hizo un gran torneo”, enfatizó el Ginecólogo del Gol.

¿Cuándo debuta Ángel Sepúlveda con Chivas?

Ángel Sepúlveda podría debutar oficialmente con las Chivas el próximo 10 de enero, cuando el equipo rojiblanco reciba en el Estadio AKRON al Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El Cuate llega en esta segunda etapa a las filas del Rebaño procedente del Cruz Azul, conjunto que eliminó a los dirigidos por Gabriel Milito en los cuartos de final del Apertura 2025.

