Las Chivas sueñan con el título de la Liga MX y están cerca de cerrar un fichaje de una estrella mexicana

Las Chivas se preparan para el Clausura 2026 y ya tienen a dos fichajes cerrados, Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, pero el equipo dirigido por Gabriel Milito quiere reforzar aún más la plantilla y ya están en busca de su tercer fichaje para la siguiente temporada, que llegaría procedente del Atlético de San Luis.

Con información del periodista Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, el conjunto rojiblanco está en busca de cerrar el fichaje del defensa mexicano Eduardo Águila; el canterano del Atlético de San Luis es deseo de las Chivas para reforzar su zaga defensiva en el Clausura 2026.

Durante el Apertura 2025, Eduardo Águila disputó 16 partidos con el equipo de San Luis, consiguiendo un gol en todo el torneo, el cual marcó en el encuentro ante las Chivas en la Jornada 3, partido que terminó ganando el Rebaño Sagrado por marcador de 4-3.

🚨🔴 CHIVAS, MUY CERCA DE FICHAR A EDUARDO ÁGUILA



El defensor es pretendido por varios clubes, pero el equipo tapatío lleva ventaja para concretar su fichaje.



Vía: @A_EsparzaOteo pic.twitter.com/mZjUZV08A1 — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) December 30, 2025

Gabriel Milito regresó las esperanzas de un título a la afición de Chivas

Desde el 2017, las Chivas no tenían un técnico que ilusionara a la afición en busca del título de la Liga MX; fue Gabriel Milito en el Apertura 2025 cuando regresó la felicidad a la fanaticada del Rebaño Sagrado con sus actuaciones durante su primer torneo en el futbol mexicano.

El técnico argentino logró siete victorias en los últimos diez partidos de las Chivas en el torneo, logrando que los rojiblancos accedieran directo a la liguilla del futbol mexicano como el sexto mejor equipo de la tabla general, aunque se fueron eliminados en la primera ronda a manos del Cruz Azul.

Sin embargo, este fue un gran logro para Gabriel Milito al frente de las Chivas, pues desde hace años no se veía que el equipo de Verde Valle jugara de buena forma en la Liga MX y en el torneo pasado nos regalaron un auténtico partidazo ante la Máquina en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Cuándo debutan las Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX?

Las Chivas ya tuvieron su pretemporada de cara al Clausura 2026 de la Liga MX, además de su primer partido amistoso ante el Irapuato, cotejo que terminaron ganando 4-0 con doblete de asistencias de Ángel Sepúlveda, su refuerzo estrella para la siguiente campaña.

El Rebaño Sagrado iniciará su camino en el siguiente torneo el próximo sábado 10 de enero del 2026, cuando abran las puertas del Estadio AKRON para recibir al Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2026, en busca de los primeros puntos del certamen.

Cabe recalcar que, para este certamen, el play-in no existirá en instancias finales, así que el equipo de Gabriel Milito tendrá que finalizar la temporada regular entre los ocho primeros lugares para acceder a la liguilla del futbol mexicano.

