VIDEO: Aficionados de Chivas e Irapuato arman terrible batalla campal afuera del Estadio... era “AMISTOSO”

Chivas e Irapuato se encuentran en medio de la pretemporada antes de iniciar la participación en sus respectivos torneos

Batalla campal entre aficionados de Irapuato y Chivas.
Batalla campal entre aficionados de Irapuato y Chivas. Foto: Opinión Bajío y Canva
Por:
Diego Hernández

Lamentablemente, la violencia volvió a aparecer en el futbol mexicano. Los aficionados de Chivas e Irapuato hicieron que la gente corriera a esconderse y la policía apareciera después de una fuerte riña fuera del Estadio Sergio León Chávez.

Previo al duelo amistoso entre Chivas e Irapuato, las barras de ambos clubes se encontraron y no dudaron en armar una batalla campal que provocó una gran tensión entre los asistentes. Hasta el momento no se han reportado lesionados ni fallecidos, pero la policía sí tuvo que aparecer.

Irapuato, una plaza caliente en el futbol

Al rededor de 20 personas estuvieron involucrados en el enfrentamiento en el partido entre Irapuato y Chivas. Sin saber, hasta el momento, cómo sucedieron al principio los hechos, pero se dijo en algunos medios locales que un sector que estaban con playera rojiblanca comenzaron a ser agredido por hinchas locales.

También es bien conocido que los aficionados del Irapuato son un poco conflictivos, ya que en diversas ocasiones ya sea en amistosos, partidos de Liga de Expansión o cuando pertenecían a la Liga MX, dicha plaza era catalogada roja y, por lo mismo, otros seguidores no acudían a apoyar a su institución.

Se habían reunido afición y directiva del Irapuato

Apenas hace unos días, algunos integrantes de la barra de la Trinca Fresera (Irapuato) habían solicitado hablar con la directiva del club para llegar a un acuerdo y poder asistir al estadio.

Los directivos conociendo a sus seguidores, querían que el encuentro se tornara como un amistoso y toda la gente estuviera tranquila, por lo que habían respondido que ellos solamente acudirían para ambientar el encuentro.

