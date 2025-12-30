¡Irreconocible! Salen a la luz las FOTOS del avance del Estadio Azteca que están dejando a la afición sin palabras

El Estadio Azteca ya presume sus avances y se prepara para su regreso en marzo.

El Estadio Azteca sigue preparándose para el Mundial 2026, pero cada día que pasa y las fotos que se van filtrando en redes sociales muestran los cambios que el Coloso de Santa Úrsula ya tiene para su reapertura en marzo, cuando Cristiano Ronaldo sea uno de los primeros futbolistas en pisar por primera vez el nuevo césped del recinto.

En las nuevas imágenes que salieron antes de finalizar el 2025, se puede ver que el Estadio Azteca ya tuvo su primera prueba de césped, además de que ya tiene las butacas en color gris, algunas blancas, pero una de las cabeceras será completamente de sillas rojas, los colores de la empresa que lleva el estadio.

Otra cosa que se puede ver en el video es que la zona donde van a estar las bancas y donde ahora van a salir los jugadores al campo ya está casi terminada, donde también se quitaron los palcos y se volvieron a poner butacas para aumentar la capacidad del Estadio Azteca durante la Copa del Mundo del 2026.

El Azteca.

Perspectiva aérea para finalizar el 2025. pic.twitter.com/k8jsxmOmIr — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) December 29, 2025

¿Cuándo será la reinauguración del Estadio Azteca en el 2026?

Cada día que pasa la reinauguración del Estadio Azteca está más cerca de llevarse a cabo y no será un partido más, pues la Selección Mexicana se medirá ante su similar de Portugal en un partido amistoso para probar el Coloso de Santa Úrsula antes del Mundial del 2026.

Será el 28 de marzo cuando Cristiano Ronaldo y compañía pisen tierras aztecas para enfrentarse al Tricolor en uno de los estadios mundialistas, además de que será la reapertura del Estadio Azteca a cuatro meses de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

Después del encuentro entre México y Portugal, la cancha del Estadio Azteca volverá a tomar un pequeño descanso y será hasta el 11 de junio del 2026 cuando el Tricolor vuelva al Coloso de Santa Úrsula para enfrentarse a Sudáfrica en la inauguración del Mundial.

Estadio Azteca.

30 de diciembre 2025. pic.twitter.com/CzRzYdTRsB — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) December 30, 2025

¿Cuándo regresa el América a jugar en el Estadio Azteca?

Después de varios torneos teniendo al Estadio Ciudad de los Deportes como su casa temporal, el América ya extraña jugar en el Estadio Azteca, un recinto que le da fuerza a las Águilas en instancias finales, aunque todavía tienen que esperar un tiempo para volver a su casa.

El conjunto de Coapa tendrá que jugar un torneo más en el Coloso de la Noche Buena y será hasta el Apertura 2026, después de la Copa del Mundo, cuando el equipo de la capital pueda volver al Coloso de Santa Úrsula.

Además, el América no será el único equipo que regrese al Estadio Azteca, pues también el Cruz Azul realizará su regreso triunfal al recinto donde ganaron su último título de la Liga MX para el torneo del segundo semestre del 2026.

DCO