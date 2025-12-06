Mundial 2026: ¡Una locura! Los estratosféricos precios de los boletos para el México vs Sudáfrica en el Estadio Azteca

Hasta 800,000 pesos costaría el boleto más barato para el México vs Sudáfrica del Mundial 2026, el cual se pondrá en marcha el jueves 11 de junio con el duelo entre el Tricolor y los Bafana Bafana en la cancha del Estadio Azteca.

A falta de que dé a conocer la fecha de inicio de la tercera fase de venta de entradas en el sitio oficial de la FIFA, actualmente en páginas de reventa el ticket menos caro tiene un valor de 44,000 dólares el equivalente a 800,000 dólares.

El primer desafío: Sudáfrica 🇿🇦 será el rival en nuestro debut en la @FIFAWorldCup 2026. 🏆



Cada partido es una oportunidad... Cada minuto, un paso más hacia el sueño que compartimos. 🫡



Estamos listos para iniciar la historia. Juntos. 🙌#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/KPA37T77n5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 5, 2025

Es un aumento considerable, debido a que cuando comenzó la venta de boletos para el Mundial 2026, un boleto para el juego inaugural tenía un costo de aproximadamente 30,000 pesos.

¿Dónde comprar boletos para el México vs Sudáfrica de la inauguración del Mundial 2026?

A partir de septiembre, aficionados de cualquier parte del mundo, principalmente de México, se pueden registrar al sorteo virtual en la página oficial de la FIFA y esperar si salen seleccionados para poder adquirir entradas de alguno de los juegos del Mundial 2026, entre ellos el de la inauguración, que disputarán México y Sudáfrica el 11 de junio.

Se espera que la tercera fase de la venta de entradas para el magno evento comience este diciembre, esto luego de que Jurgen Mainka, director ejecutivo de la FIFA en México, dijo que la misma arrancaría tras la realización del sorteo.

🔎 Which group are you most excited for?#FIFAWorldCup pic.twitter.com/W9CKFZkip8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2025

México y Sudáfrica abren un Mundial 16 años después

El sorteo del Mundial 2026 deparó que México y Sudáfrica inauguren la justa el próximo 11 de junio, tal y como ocurrió la misma fecha del 2010, cuando comenzó la primera justa mundialista en África.

El Estadio Soccer City de Johannesburgo recibió el duelo de apertura de Sudáfrica 2010, en el que los locales igualaron 1-1 con el Tricolor en encuentro del Grupo A.

En aquella Copa del Mundo, México y Sudáfrica compartieron sector con Uruguay y Francia. En el Mundial 2026, los otros integrantes del pelotón A son las selecciones de Corea del Sur y el ganador de la ruta D del repechaje de Europa, que disputan Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa.

EVG