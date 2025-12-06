México abre contra Sudáfrica y en grupo que da esperanzas

Aaron Judge, el legendario jardinero de los Yankees de Nueva York, sacó del bombo 3 a Sudáfrica en el sorteo realizado en el Kennedy Center de Washington, D.C., y, con ello, definió el primer escollo de México en el que será el partido inaugural del Mundial del 2026, el próximo 11 de junio, en la cancha del Estadio Azteca.

Otra vez con Javier Aguirre como entrenador, la Selección Mexicana abrirá el Mundial de futbol contra los Bafana Bafana, a quienes igualó 1-1 en la inauguración de la edición del 2010, en el Soccer City de Johannesburgo.

El Dato: La FIFA anunciará hoy horarios y fechas de todos los juegos para beneficiar a los aficionados según el país en que se encuentren.

El equipo peor posicionado del bombo 3 fue el que el destino puso como el primer obstáculo del Tricolor en el Mundial tripartita del 2026, en el que el Coloso de Santa Úrsula hará historia al ser el primer inmueble que por tercera vez será sede de una inauguración.

Una semana más tarde, otro viejo conocido en Copas del Mundo, Corea del Sur, será la segunda prueba de México, en un juego a celebrarse en el Estadio AKRON de Guadalajara, el jueves 18 de junio. El Tricolor se impuso 3-1 y 2-1 a los Tigres de Asia en las fases de grupos de Francia 1998 y Rusia 2018, de manera respectiva. El tercer rival del Tricolor en el Grupo A saldrá del repechaje europeo D, que disputan Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa. Los dirigidos por Javier Aguirre enfrentarán a la clasificada de estas cuatro (en marzo se celebra la repesca) el 24 de junio, en la cancha del renovado Azteca, en su último cotejo de la primera ronda en el Grupo A.

El Tip: Si México termina líder podría enfrentar a Costa de Marfil, Ecuador, Curazao, Cabo Verde, Arabia Saudita, Haití o Escocia.

Sólo seis de los 12 sectores quedaron definidos, pues los últimos seis clasificados al torneo saldrán de los repechajes que se realizarán en marzo. Tampoco quedaron completos los pelotones de los otros anfitriones, Canadá y Estados Unidos, cuyo otro rival también saldrán de los repechajes europeos a efectuarse a finales de marzo.

Además de Aaron Judge, otras grandes leyendas del deporte estadounidense fueron los encargados de definir la suerte de las selecciones en el sorteo: Shaquille O’Neal, cuatro veces campeón de la NBA, y Tom Brady, el máximo ganador de Super Bowls con siete anillos. Wayne Gretzky, considerado el mejor jugador de hockey sobre hielo de todos los tiempos, representó a Canadá. México no contó con ningún exfutbolista o exdeportista en el evento.

Javier Aguirre, quien asumió la dirección técnica de México por tercera vez en agosto del 2024, calificó de “increíble” que 16 años después el Tricolor abra el Mundial contra Sudáfrica, tal y como ocurrió en su segunda Copa del Mundo en el banquillo nacional. “La anécdota de la inauguración, la reeditamos, ahora con Rafa Márquez a mi lado, ya no metiendo goles. Es increíble como es de caprichoso el destino, esperamos estar bien ese día”, señalo ante los medios.

El Vasco también lamentó no conocer todavía al contrincante de la UEFA.

La fase de grupos regaló algunos cruces llamativos como Inglaterra vs Croacia (Grupo L), España vs Uruguay (Grupo H) o el Francia vs Noruega del sector I por el enfrentamiento entre Kylian Mbappé, goleador del Real Madrid, y Erling Haaland, el letal artillero del Manchester City.

La campeona Argentina estrenará su título contra Argelia en el arranque del Grupo J, que completan la debutante Jordania y Austria, selección que no accedía al magno evento desde Francia 1998.

La FIFA revelará este sábado los horarios y las sedes de todos los partidos del Mundial 2026. España, Portugal y Países Bajos son las cabezas de grupo que tendrían algunos juegos en suelo mexicano, ya sea en Guadalajara o Monterrey.

Brasil, la pentacampeona del orbe, tiene casi el mismo grupo que en Francia 1998, pues se verá nuevamente las caras con Escocia y Marruecos. La excepción es Haití, que no asistía al certamen desde Alemania 1974.

Calendario del Tricolor

México-Sudáfrica

Juego inaugural

Jueves 11 de junio

Estadio Azteca

México-Corea del Sur

Jueves 18 de junio

Estadio AKRON

México-Dinamarca

Macedonia

del Norte,

Irlanda o

República Checa

Miércoles 24 de junio

Estadio Azteca

“Desire”, el tema de la Copa del Mundo 2026

Robbie Williams y Nicole Scherzinger, exintegrante de The Pussycat Dolls, interpretaron previo al sorteo en Washington, D.C. el tema “Desire”, himno oficial de la FIFA que sonará antes de cada juego en el Mundial del 2026.

El tema llamó la atención por tener el estilo pausado de una balada pop, contrastando con los ritmos festivos de ediciones previas.

Robbie Williams y Nicole Scherzinger cantaron ayer. ı Foto: Reuters y AP

De acuerdo con la FIFA, esta decisión forma parte de una estrategia musical que busca conectar la emoción del fútbol con temas universales como la esperanza y la unidad. El coro “One Love, one kind” (Un amor, un género) destaca la visión de un mundo que se une alrededor del deporte más popular del planeta.

El evento inició con la participación de Andrea Bocelli y el sorteo cerró con Village People con “YMCA”.