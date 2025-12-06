¡OFICIAL! Estos son los días y horarios de los juegos de México en la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana ya conoce a sus posibles rivales en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Se dieron a conocer de manera oficial los horarios y días de los juegos de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026. El Tricolor abre el torneo ante Sudáfrica el próximo 11 de junio en la cancha del renovado Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte y para la justa Estadio Ciudad de México.

Horarios y días para los juegos de México

México vs Sudáfrica / 11 de junio / CDMX / 13:00 hrs

México vs Corea del Sur / 18 de junio / GDL / 19:00 hrs

UEFA 4 vs México/ 24 de junio / CDMX / 19:00 hrs

Los horarios son del centro de México.

La Selección Mexicana jugará en dos de las tres sedes que el país tiene para la Copa del Mundo. Dos de sus juegos de la fase de grupos serán en la Ciudad de México y uno más en Guadalajara. Monterrey es la única ciudad que no tendrá actividad del Tricolor.

Después de abrir el Mundial 2026 ante Sudáfrica el 11 de junio en la CDMX a las 13:00 horas, la Selección Mexicana viaja a Guadalajara para su segundo compromiso, que es ante Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio AKRON a las 19:00 horas.

La primera ronda del Tricolor cierra en el Estadio Azteca ante el ganador del Repechaje 4 de la UEFA a las 19:00 horas. Si México avanza podría seguir jugando en el país. En caso de llegar a instancias finales los duelos ya son en Estados Unidos.

¿Cuál es el último rival de México en la Copa del Mundo 2026?

El tercer rival de México aún no está definido, pues tendrán que esperar hasta marzo para conocer a su tercer sinodal, el cual saldrá del repechaje de la UEFA, entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa.

La selección que tiene las de ganar y que es favorita es Dinamarca, un equipo que podría complicarle el pase a la Selección Mexicana, pues es una selección top en Europa y que tiene a jugadores de la talla de Rasmus Højlund y Victor Froholdt.

