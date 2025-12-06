¡Un nuevo trofeo! Lionel Messi gana su primera Copa MLS con el Inter Miami tras victoria sobre Vancouver

Lionel Messi carga el trofeo de la Copa MLS ante la mirada de sus compañeros del Inter Miami.

El argentino Lionel Messi conquistó un título más de la Copa MLS luego de que este sábado el Inter Miami se impuso por marcador de 3-1 al Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

Esto ocurrió dos años y medio después de que la leyenda argentina llegara al sur de Florida, un movimiento que sorprendió a muchos observadores en ese momento.

ES NUESTRA!! 2025 MLS CUP CHAMPIONSSSS 🏆#CAMPEONES pic.twitter.com/YM121V6ksO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2025

Lionel Messi asistió en el gol que les dio el título al enviarle el balón a Rodrigo de Paul a los 72 minutos. La Pulga robó el balón y pasó a través de un pequeño hueco en una pared de defensores de Vancouver. De Paul recibió el balón en carrera y lo empujó a la esquina lejana de la portería antes de que Messi saltara al aire para abrazarlo unos segundos después, todo sonrisas.

Inter Miami, decimosexto club que gana la Copa MLS

Y mientras los minutos finales se agotaban, los fanáticos del Inter Miami vestidos de rosa, y con la mayoría con el número 10 de Messi en la espalda, se pusieron de pie para vitorear a su equipo. El sur de Florida ha visto títulos de la NFL, la NBA, la MLB y la NHL en el pasado.

Ahora también es una ciudad de futbol. Messi lo hizo posible. Tadeo Allende anotó en el sexto minuto del tiempo de compensación, por supuesto, con otra asistencia de Messi, para sentenciar el resultado 3-1.

El Inter Miami se convirtió en la decimosexta franquicia en los 30 años de historia de la Liga que gana el título de la MLS. Y esto extiende una racha de paridad para la MLS, que ha visto a cinco franquicias diferentes ganar campeonatos en los últimos cinco años y ocho reclamar un título en las últimas nueve temporadas; solo Columbus Crew ha ganado dos veces en ese lapso.

También fue la culminación de una odisea de 12 años para David Beckham, quien es parte del grupo propietario del Inter Miami.

Su contrato con la MLS decía que podía iniciar una franquicia a una tarifa reducida cuando su carrera terminara. Beckham, quien se retiró en 2013, eligió Miami y le tomó años finalmente hacerlo realidad; fue hasta enero de 2018 cuando la franquicia nació formalmente, después de asociarse con los empresarios de Miami Jorge Mas y José Mas, e incluso entonces el equipo no tenía un plan de estadio.

El equipo comenzó a jugar en 2020. Y luego llegó Lionel Messi a la mitad del 2023. El equipo que estaba en último lugar ahora domina la liga.

EVG