Todos los partidos de la Copa del Mundo 2026 que se jugarán en México; fechas y horarios

El Estadio de Monterrey será sede mundialista en 2026

La FIFA reveló el calendario de los partidos de la Copa del Mundo 2026 y aquí te presentamos los juegos que se realizarán en las sedes mexicanas; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El Tricolor jugará en el Estadio Azteca y en el Estadio Guadalajara. El único inmueble que no tendrá acción del conjunto nacional será el Estadio Monterrey.

España, la campeona de Europa, cerrará la actividad del Grupo H con un enfrentamiento contra Uruguay el 26 de junio en el Estadio AKRON de Guadalajara.

Colombia disputará dos partidos del Grupo K en México, el primero contra Uzbekistán (17 de junio) en el Azteca y, ante el ganador de un repechaje intercontinental (23 de junio).

Juegos en la Ciudad de México

Serán tres partidos de la Fase de Grupos los que tendrá el Estadio Azteca, que durante la Copa del Mundo se llamará Estadio Ciudad de México

11 de junio – México vs Sudáfrica - juego inaugural del Mundial - 13:00 horas del centro de México

17 de junio – Colombia vs Uzbekistán - 20:00 horas del centro de México

24 de junio - México vs Ganador del Playoff de UEFA - 19:00 horas del centro de México

Juegos en Guadalajara

La Ciudad de Guadalajara tiene cinco partidos al momento, entre ellos uno de la Selección Mexicana y el España vs Uruguay

11 de junio – Corea vs Ganador del Playoff D de UEFA - 20:00 horas del centro de México

18 de junio – México vs Corea - 19:00 horas del centro de México

23 de junio – Colombia vs Ganador del Playoff Intercontinental 1 - 20:00 horas del centro de México

26 de junio – España vs Uruguay - 18:00 horas del centro de México

Y cuando parecía que Monterrey tendría juegos de Países Bajos, se confirmó que en el Estadio BBVA tendrán juegos del Grupo F y uno del Grupo A.

14 de junio – Ganador del Repechaje B de UEFA vs Túnez - 20:00 horas del centro de México

20 de junio – Japón vs Túnez - 20:00 horas del centro de México

24 de junio – Sudáfrica vs República de Corea - 19:00 horas del centro de México

En el revelado del calendario también se informó que la final de la Copa del Mundo 2026 comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey.

El Mundial 2026 será el más grande de la historia en todo: Más equipos participantes (48), más partidos (104) y naciones anfitrionas (3). Se jugará en 16 ciudades de los países sede: 11 en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá.

