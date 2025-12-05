Mundial 2026: Así fue el partido inaugural del 2010 entre México y Sudáfrica (VIDEO)

Carlos Vela y Aaron Mokoena durante el partido inaugural del Mundial 2010 entre México y Sudáfrica.

México y Sudáfrica se enfrentarán en el partido inaugural del Mundial 2026, con lo que reeditarán su duelo del 2010, cuando se vieron las caras en la apertura de la primera Copa del Mundo que se llevó a cabo en el continente africano.

Exactamente 16 años después, el Tricolor se reencontrará con los Bafana Bafana. El 11 de junio del 2026, el Estadio Azteca será la sede del choque con el que comenzará el primer Mundial tripartita, duelo en el que el Tricolor intentará tener un mejor desempeño que el que tuvo el 11 de junio del 2010.

Al igual que en aquella ocasión, el próximo 11 de junio el director técnico de México también es Javier Aguirre. El ‘Vasco’ vive su tercera etapa en el banquillo nacional.

Así fue el empate entre México y Sudáfrica en el Mundial 2010

El Soccer City de Johannesburgo albergó el juego inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010 entre la selección local y México, en actividad del Grupo A de aquella justa.

El Tricolor fue ligeramente mejor en el primer tiempo, el cual culminó sin anotaciones. El marcador se abrió al minuto 55, cuando Siphiwe Tshabalala fusiló a Óscar Pérez con un zapatazo de zurda tras recibir un pase de Kagisho Dikgacoi en un contragolpe.

Rafael Márquez consiguió el tanto de la igualada para la Selección Mexicana al minuto 79 con un disparo de derecha a bocajarro luego de un centro de Andrés Guardado.

El encuentro inaugural de Sudáfrica 2010 entre los anfitriones y México en Johannesburgo terminó con un lejano disparo de derecha de Itumeleng Khune que se fue desviado.

¿Cuál fue la alineación de México en la inauguración de Sudáfrica 2010?

Javier Aguirre mandó como portero titular aquel día a Óscar Pérez, apostando por la experiencia del ‘Conejo’, quien fue titular en Corea-Japón 2002, el primer Mundial del ‘Vasco’ como seleccionador. Lo eligió en lugar de Guillermo Ochoa, quien se perfilaba para jugar su primera justa mundialista.

México formó aquel 11 de junio del 2010 ante Sudáfrica con un 4-3-3. La defensa estuvo conformada por Francisco ‘Maza’ Rodríguez, Carlos Salcido, Ricardo Osorio y Paul Aguilar.

En el mediocampo estuvieron los experimentados Rafael Márquez y Gerardo Torrado junto con Efraín Juárez. El ataque estuvo conformado por Guillermo Franco, Carlos Vela y Giovani dos Santos.

Andrés Guardado, Cuauhtémoc Blanco y Javier ‘Chicharito’ Hernández ingresaron desde el banquillo de suplentes en, todos ellos en la parte complementaria.

