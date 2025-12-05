¡100 años de mala suerte! La terrible maldición de México en la inauguración del Mundial que pone a temblar a Javier Aguirre

La Selección Mexicana abrirá la Copa del Mundo 2026 contra Sudáfrica, siendo la primera vez que se repite una inauguración, pues ambas escuadras abrieron el Mundial de 2010. Pero la afición azteca no puede celebrar todavía, pues el cuadro Tricolor tiene una dura maldición de casi 100 años

La Selección Mexicana es la que más partidos inaugurales ha jugado en la historia de los Mundiales, pero jamás han podido ganar. Hasta el momento el saldo del Tricolor en el primer juego es de 5 derrotas y 2 empates. Esta racha sin poder ganar en el duelo abridor de la Copa del Mundo empezó en 1930, hace ya 95 años.

Las imágenes revelan a los rivales que nos acompañarán en el #GrupoA de la @FIFAWorldCup. 📸



En 2026, el futbol regresa a nuestra tierra. Y nosotros, junto a millones de voces, estamos listos para defender estos colores con orgullo, pasión y corazón. 🇲🇽#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/Kq2eq2P9YH — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 5, 2025

México tuvo el honor de estar en el primer juego en la historia de los Mundiales. En 1930 protagonizaron la inauguración ante Francia, que venció a los aztecas por marcador de 4-1. Fue una de las primeras grandes goleadas en la historia de este torneo.

De hecho la Selección Mexicana encadenó cinco derrotas en inauguraciones de la Copa del Mundo, pues después de perder ante los galos siguieron descalabros ante Brasil, tres veces, y Suecia. Los empates no llegaron hasta 1970 y 2010, cuando se enfrentaron a URSS y Sudáfrica, respectivamente.

Seremos parte del #GrupoA de la @FIFAWorldCup 2026. 🏆



En nuestra tierra, ante nuestra gente y con el orgullo de portar estos colores, comienza el camino hacia el sueño que compartimos millones. 🙌



📝 Más detalles: https://t.co/aHSwEpVDVJ#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/fHtyfdVjCO — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 5, 2025

Las derrotas de México en las inauguraciones del Mundial

México 1-4 Francia-Mundial 1930

México 0-4 Brasil-Mundial 1950

México 0-5 Brasil-Mundial 1954

México 0-3 Suecia-Mundial 1958

México 0-2 Brasil-Mundial 1962

México 0-0 URSS-Mundial 1970

México 1-1 Sudáfrica-Mundial 2010

En 1986 el Mundial se realizó en México, pero el Tricolor no estuvo en el duelo de apertura. Esto se debe a que los criterios para el primer partido de cada edición han cambiado con el paso del tiempo. De Argentina 1978 a Corea-Japón 2002 el vigente campeón del mundo abría el torneo ante otra escuadra. En México 86 el primer juego fue Italia vs Bulgaria.

Ahora que la selección azteca abrirá la Copa del Mundo 2026 se espera que pueda terminar con la racha de 95 años seguidos sin poder ganar en la inauguración. Al menos la buena noticia para Javier Aguirre y compañía es que el Tricolor nunca ha perdido en Mundiales en el Estadio Azteca.

aar