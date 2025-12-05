Así han sido las espectaculares inauguraciones mundialistas en México

México tendrá los ojos del planeta puestos encima el próximo 11 de junio del 2026, cuando por tercera vez en la historia será la sede de una inauguración mundialista, luego de las espectaculares ceremonias de apertura que realizó en las ediciones de 1970 y 1986, las dos anteriores en las que fue anfitrión.

La primera inauguración de un Mundial de la FIFA en suelo mexicano tuvo lugar el domingo 31 de mayo de 1970, cuando desde temprano aficionados de todas las edades llegaron al Estadio Azteca con grandes sombreros de palma en la cabeza para ocupar sus lugares en las tribunas y palcos del recinto inaugurado cuatro años antes.

La segunda ceremonia inaugural de una Copa del Mundo en México tuvo lugar el sábado 31 de mayo de 1986, también en el recinto de Tlalpan. A diferencia de 16 años atrás, el Tricolor no estuvo en el primer cotejo del evento, que comenzó entre la vigente campeona Italia y Bulgaria, pues en 1970 México enfrentó a la Unión Soviética en el arranque de la competencia.

La ceremonia de apertura de México 1970

En la ceremonia de apertura, cadetes de la Escuela Naval Antón Lizardo desfilaron con la bandera de cada una de las 16 selecciones participantes en aquel torneo, seguidos por grupos de 11 niños con sus correspondientes uniformes.

Luego de que Stanley Rous, presidente de la FIFA, dio un discurso protocolario, el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, declaró “solemnemente inaugurado el IX Campeonato Mundial de Futbol Copa Jules Rimet”.

La rechifla de los aficionados en las tribunas fue evidente, pero después de unos segundos se disipó porque del foso que rodea la cancha del Estadio Azteca comenzaron a ascender hacia el cielo decenas de racimos de globos multicolores para dar por inaugurado el certamen.

Momentos después arrancó en el Coloso de Santa Úrsula el encuentro entre México y la Unión Soviética, que igualaron sin anotaciones después de 90 minutos en el primer duelo de aquel Mundial ante 107,000 aficionados en el Coloso de Santa Úrsula.

La ceremonia de inauguración en México 1986

Miguel de la Madrid, entonces presidente de México en 1986, tampoco se salvó de los abucheos al momento de su discurso para dar por inaugurado el Mundial de México 1986. La rechifla se escuchó más que la voz del mandatario, que tuvieron que poner el himno nacional para que el público se tranquilizara.

La apertura de la segunda Copa del Mundo en nuestro país se pensó principalmente para la televisión, por lo que gran parte de los asistentes al Coloso de Santa Úrsula no se percataron mucho de lo que realmente pasaba, pues en el escenario solamente hubo algunas presentaciones en vivo, las cuales incluían bailes clásicos regionales de aquí.

Los aficionados que vieron la ceremonia inaugural desde sus casas vieron un video largo, producido por Luis de Llano, que iniciaba con un bailarín dando vuelta entre las pirámides y aventando una pelota al amanecer. De repente, el hombre se convirtió en un pájaro que sobrevolaba los paisajes más bonitos del territorio nacional, desde las playas del Océano Pacífico hasta los sitios arqueológicos clásicos.

En ese momento el partido inaugural lo jugaba el campeón mundial vigente, Italia en ese entonces, que midió fuerzas ante Bulgaria, ante la que perdió 1-0 con gol de Nasko Sirakov a cuatro minutos del final.

EVG