Lionel Messi da un preocupante mensaje previo al sorteo del Mundial 2026 (VIDEO)

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, preocupó a sus seguidores en la víspera del sorteo del Mundial 2026 al no asegurar su presencia en el magno evento del próximo verano, pues dejó en claro que su participación en el mismo se deberá a qué tan bien se siente en el día a día los meses previos al inicio del torneo.

Cuestionado acerca de la posibilidad de disputar su sexta justa mundialista con la Albiceleste, el jugador del Inter Miami se mostró prudente al respecto, aunque reconoció que en este 2025 se sintió muy bien en el transcurso de la temporada.

“Voy a ir día a día; siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año la verdad que me sentí muy bien; tuve la suerte de jugar muchísimos partidos. Lo disfruté y ojalá al principio del año que viene sea de esta manera también”, confesó Lionel Messi en entrevista con ESPN.

Lionel Messi confía que Argentina repita como campeona en el Mundial 2026

Ante la pregunta de la posibilidad de repetir en el Mundial 2026 el título logrado en Qatar 2022, Lionel Messi dijo que “es un grupo que lo va a volver a intentar, va a dejar todo y va a pelear”.

La Pulga y el resto del plantel buscarán revalidar su título (y añadir una cuarta estrella en el escudo de la Albiceleste) en el certamen que se disputará del 11 de junio al 19 de julio del año próximo. El rosarino ha indicado que únicamente disputará el certamen si se siente apto físicamente.

Lionel Messi cumplirá 39 años el próximo 24 de junio, justo en medio del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador del Inter Miami acotó en su entrevista con ESPN que aunque Argentina se esforzará, “después por pequeños detalles puede quedar afuera. Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, te puede dejar afuera; (la pelota) puede pegar en el palo y salir o pegar en palo y te entra”.

Recordó que en la final de Qatar 2022 ante Francia, Argentina tuvo que “ir a los penales y después tuvimos a la bestia del ‘Dibu’ (el portero Emiliano Martínez) que nos hizo ganar (4-2), pero podés llegar a los penales y no ganar”.

Lionel Messi confía en llegar en buen ritmo al Mundial 2026

Lionel Messi destacó que la diferencia del calendario de la MLS respecto a lo que estaba acostumbrado cuando jugaba en Europa le favorecería para tener una mejor participación en el Mundial 2026.

“Nos agarra en un momento de temporada donde es totalmente diferente a lo europeo, a las diferentes ligas, y vamos a empezar una pretemporada de enero; de febrero a mayo tenemos un montón de partidos, en el medio la Concachampions, la liga. Es una pretemporada para prepararme para estar bien para eso, y para el día a día”, subrayó La Pulga.

EVG