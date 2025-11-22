Ed Sheeran relata el momento más vergonzoso de su carrera que lo dejo en ridículo frente a Leo Messi

Ed Sheeran es un fanático más al futbol, tanto así que es accionista minoritario del Ipswich Town F.C., equipo que jugó en la Premier League la temporada pasada. Es por eso que el cantante viajó hasta París para conocer a Leo Messi, cuando el argentino aún jugaba en el PSG.

Ed Sheeran visitó las instalaciones del Paris Saint-Germain para poder conocer en persona al astro argentino, con quien estuvo platicando un buen rato, pero el cantante europeo reveló que “le estuve hablando como tres minutos, entonces se me acercó y me susurró al oído ‘él no habla inglés’”.

Como la afición sabe, Leo Messi llegó a Barcelona desde que era un niño y nunca aprendió a hablar inglés; hasta en los comerciales del club blaugrana sus demás compañeros trataban de hablar el idioma al que iba dirigido el mensaje y el argentino siempre lo hacía en español.

Ed Sheeran conoció a Messi cuando aún jugaba en el PSG. ı Foto: Captura de Pantalla

Ed Sheeran y su colaboración con el Barcelona

El equipo que vio crecer y ser uno de los mejores jugadores del mundo a Leo Messi, el Barcelona, se unió con Ed Sheeran para sacar a la venta un jersey edición especial con el logo del nuevo disco del cantante británico.

Como es una costumbre desde que Spotify patrocina al conjunto blaugrana, en cada Clásico que disputan en la temporada ante el Real Madrid, la empresa de música digital invita a un artista para salir en la camiseta del Barcelona.

Famosos como Travis Scott, La Rosalía, The Rolling Stones, Drake, Coldplay y Karol G son algunas de las figuras públicas o bandas que han tenido una colaboración con el equipo en el que Leo Messi hizo historia como futbolista profesional.

Leo Messi seguirá jugando con el Inter Miami hasta 2028

Todo indica que los aficionados al futbol mundial y los fanáticos de Leo Messi podrán disfrutar del astro argentino por tres años más, pues el campeón del mundo firmó una extensión de contrato con el Inter Miami hasta 2028, con el fin de poder jugar en el nuevo estadio del equipo de la MLS.

Sin embargo, la afición del Barcelona aún sueña con un último baile de Leo Messi con el conjunto blaugrana, pues la salida del argentino del club fue un tanto triste para todos, pues el dorsal ‘10′ de las Garzas no tuvo la despedida que se merecía después de tantos años con el equipo español.

Aún así, Leo Messi aún tiene una última gran misión como futbolista, la Copa del Mundo del 2026, en la que Argentina buscará repetir el título mundial en México, Estados Unidos y Canadá.

