Ed Sheeran en CDMX: Así fue su concierto en un restaurante de Garibaldi | VIDEO

Ed Sheeran ofreció un pequeño concierto en la Plaza Garibaldi, en la Ciudad de México. El cantante británico sorprendió a sus fans más leales de Spotify con una presentación en el restaurante Tenampa, ubicado en la icónica plaza de mariachis.

Ed Sheeran en México

La presentación de Ed Sheeran se dio a propósito de su nuevo álbum ‘Play’, el cual se estrenará en septiembre de este 2025, aunque ya hay varias actividades con las que el artista y su equipo buscan promocionar el proyecto musical, como lo ha sido su presentación en México.

Fueron 50 asistentes que se dieron cita en el restaurante de Plaza Garibaldi para escuchar al artista inglés, quien interpretó temas como ‘Perfet’ y ‘Thinking Out Loud’, donde invitó a la cantante Elena Rose para que cantara con él.

Junto con el artista, se presentaron siete músicos que lo acompañaron en lo instrumental. Los fans formaron un círculo alrededor de la celebridad, bardeados por los músicos que se encontraban sentados alrededor del famoso.

El show duró apenas 40 minutos, pero en ellos, el cantante aprovechó para dar detalles sobre algunas de sus canciones más populares como ‘The A Team’, además de cantar su sencillo ‘Old Phone’ que forma parte de su próximo material discográfico.

El cantante publicó un video en el que mostró un extracto de su presentación. “Regresé a México después de mucho tiempo. Hice una pop up jam con músicos locales, me encantó”, contó a sus seguidores de la plataforma de Instagram.

A pesar de que muchos fans mostraron su entusiasmo por el momento, las críticas no se hicieron esperar, pero no contra el famoso, sino contra los invitados, pues en las redes sociales de la celebridad, señalaron que los presentes no cantaban ni lucían tan emocionados como lo haría algún seguidor fiel del compositor.

Hasta el momento, se desconocen cuáles son los planes de Ed Sheeran una vez salga su álbum, pero es probable que después de ello, pueda haber una gira y con esta presentación, el público mexicano se encuentra emocionado ante la posibilidad de que pronto regrese con un concierto en la CDMX y otras partes del país.