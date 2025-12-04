¿Ayuditas? La Fórmula 1 se equivoca y revela al piloto que será campeón en el Gran Premio de Abu Dabi

En Abu Dabi será donde se defina al campeón de la Fórmula 1.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegará a su conclusión este fin de semana cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Abu Dabi, donde tres pilotos aún están en la disputa por el título del Campeonato de Pilotos, aunque parece que la F1 ya decidió quién será el nuevo rey del automovilismo.

En la página web oficial de la Fórmula 1 están todos los datos y cifras de los pilotos dentro del Gran Circo, y en el apartado de Lando Norris aparece que tiene un campeonato del mundo, aunque el volante británico no ha sido campeón dentro de la F1, una pequeña casualidad de que tal vez él sea el nuevo rey este fin de semana.

Cabe recalcar que Lando Norris tuvo la oportunidad de coronarse en el Gran Premio de Qatar; sin embargo, dejó ir la oportunidad y Max Verstappen se llevó la victoria en el Circuito Internacional de Losail, apretando aún más la pelea por el primer puesto del campeonato.

El sitio web de la Fórmula 1 le puso un campeonato a Lando Norris. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Qué necesita Lando Norris para ser campeón de la Fórmula 1?

Lando Norris es uno de los tres pilotos que tiene las posibilidades más altas de ser campeón de la Fórmula 1, pero aún no es seguro, pues el piloto británico tiene que conseguir un resultado positivo en Abu Dabi para coronarse como el rey del Gran Circo.

El volante de McLaren conseguirá el título de la F1 si gana en Yas Marina, pero en caso de no quedar en el primer lugar, tendrá que asegurar un puesto en el podio, pues culminar la carrera fuera de los primeros tres peldaños complicaría su misión, ya que tendría que esperar un pésimo resultado de Max Verstappen en la carrera.

Si el tetracampeón del mundo queda en primer lugar y Lando Norris fuera de los tres primeros puestos, el neerlandés se proclamará campeón de la Fórmula 1 por quinta vez consecutiva en su carrera profesional.

¿Cuándo será el Gran Premio de Abu Dabi?

Después de pasar por México, Brasil y Qatar, la Fórmula 1 aterriza en Abu Dabi para disputar la última fecha del campeonato de este 2025, donde la emoción de la afición está a tope, pues desde el 2021 el Campeonato de Pilotos no se definía en Yas Marina.

Para los fanáticos de América, será un horario en el que tendrán que madrugar para disfrutar de la última carrera de la campaña, pues será en las primeras horas del domingo 7 de diciembre cuando el semáforo se apague para arrancar la primera vuelta.

En punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México, será cuando el campeonato entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen estará en juego en el circuito de Yas Marina.

DCO