¿Se baja del título? Max Verstappen y el revelador comentario que hace pensar que no competirá en el GP de Abu Dabi de F1

Tres pilotos llegan al Gran Premio de Abu Dabi con oportunidad de ganar el título de F1. Uno de ellos es Max Verstappen, quien una semana antes de la carrera final lanzó un comentario bastante inusual, que da a entender que no le interesa pelear por el que sería su quinto campeonato y que no competiría con tanto interés en el cierre del año.

“No me importa realmente”, fueron las palabras del actual tetracampeón del mundo de la Fórmula 1, quien redujo a 12 puntos la diferencia que tiene con el líder Lando Norris, quien llega a la carrera en Abu Dabi con el destino en sus manos.

El León Neerlandés comentó que luego de la temporada que ha tenido se siente bien y que no importa si gana o no el título. Verstappen ha estado corriendo de gran manera, en especial si se considera que no tiene el mejor carro de la parrilla.

“Estoy mucho más relajado ahora. Entro con energía positiva. Hago todo lo que puedo, pero si no lo gano, igual sé que tuve una temporada increíble. Así que no importa realmente”, comentó.

Verstappen se siente feliz de haber ganado algunas carreras con el carro de Red Bull que tiene, el cual no es el mejor. Destacó las elecciones que el equipo austriaco ha hecho y dijo que ahora depende de él ejecutar esas elecciones.

“Ganamos carreras donde quizá no deberíamos haberlo hecho, tomando la decisión correcta como equipo. Y luego depende de mí ejecutarla de la mejor manera posible. Al final, es un verdadero esfuerzo de equipo”, apuntó.

La temporada 2025 de F1 cierra en el Gran Premio de Abu Dabi, en donde Max Verstappen puede lograr su quinto título consecutivo de la máxima categoría del deporte motor, igualando la marca de Michael Schumacher, y de paso empatando a Juan Manuel Fangio en cetros totales.

¿Qué necesita Max Verstappen para ganar el título de la F1?

El neerlandés está a 12 puntos de Lando Norris en la competencia, así que necesita ganar la competencia y que el británico culmine la competencia del cuarto lugar hacia abajo, pues si queda en tercero, suma 15 puntos y Verstappen necesita una diferencia de 13 unidades para ser campeón.

Cualquier resultado en el que Lando Norris gane por encima de Verstappen, el neerlandés tendrá que decirle adiós a las oportunidades para poder campeonar, pero después de lo ocurrido en Qatar y con Oscar Piastri peleando también por el título, el australiano podría complicar la misión de Max Verstappen en su busca del pentacampeonato.

