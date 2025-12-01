En Abu Dabi se define al campeón de F1, con 12 puntos de diferencia

Max Verstappen celebra su triunfo, ayer, en Qatar y está cada vez más cerca de un nuevo título.

Max Verstappen logró mantener un paso perfecto en la recta final del Gran Premio de Qatar para llevarse su victoria número 70 en la Fórmula 1 y con eso quedarse con los 25 puntos que estaban en disputa en la penúltima fecha de la temporada, así que el ganador del Campeonato de Pilotos se definirá en el Gran Premio de Abu Dabi.

La carrera inició con una gran largada por parte de Max Verstappen y Oscar Piastri, pues el neerlandés logró pasar a Lando Norris en las primeras vueltas de la competencia y el piloto australiano mantuvo la primera posición durante los primeros recorridos.

Antes de llegar a la vuelta 10 en el Circuito Internacional de Losail, la catástrofe se hizo presente en la pista, pues Nico Hulkenberg chocó con Pierre Gasly, el francés tocó la llanta trasera del alemán y terminó perdiendo el control de su monoplaza, quedando en la grava sin un neumático.

El Dato: La última vez que el campeón de la F1 se definió en Abu Dabi fue en 2021 cuando Max Verstappen y Lewis Hamilton llegaron a la última cita de la temporada con 369.5 puntos.

El resto de la competencia fue una disputa entre los tres contendientes al título; sin embargo, la estrategia de Max Verstappen fue mejor en la carrera, pues desde que el safety car se hizo presente tras el choque de Nico Hulkenberg, el neerlandés entró por primera vez a los pits, mientras que los McLaren se quedaron fuera en esas vueltas.

La pelea por el Campeonato de Pilotos está al rojo vivo y el nuevo rey se definirá en la última fecha de la temporada, el Gran Premio de Abu Dabi. Con esta victoria, Max Verstappen llega a 396 puntos y se coloca en el segundo puesto de la tabla general, a 12 unidades de Lando Norris.

Oscar Piastri y Lando Norris entraron por segunda ocasión a los pits entre la vuelta 40 y la 45, dejando a Max Verstappen como el líder a falta de 65.028 kilómetros del final de la competencia, pero con el australiano apretando en cada recorrido a la pista y bajando el tiempo en relación con el tetracampeón del mundo.

7 victorias tienen Verstappen, Norris y Piastri en la temporada

El que se llevó la peor parte de la segunda parada en boxes fue Lando Norris, ya que el británico fue el último en cambiar neumáticos y a la salida de los pits, el líder del Campeonato de Pilotos cayó hasta el quinto puesto, teniendo que recuperar posiciones, pues Andrea Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Oscar Piastri y Max Verstappen estaban delante de él.

Afortunadamente para él, en la última vuelta logró rebasar a Kimi Antonelli para culminar la competencia en cuarta posición y con eso sumar 12 puntos muy valiosos para el Campeonato de Pilotos.

Después de que los McLaren hicieran sus primeros cambios de neumáticos, Norris quedó quinto detrás de Piastri en cuarto. Eso dejó a Verstappen al frente y con varias vueltas para ampliar su ventaja antes de tener que cambiar neumáticos nuevamente.

McLaren hizo entrar a Piastri en la vuelta 43 y a Norris poco después, pero cuando Norris salió nuevamente en la vuelta 45 estaba en el quinto lugar con Antonelli y Sainz bloqueando su camino.

El piloto del día en el Gran Premio de Qatar fue el español Carlos Sainz, quien con su Williams logró quedar en la tercera posición y adjudicar su segundo podio con el equipo británico, además de que fue el segundo tercer lugar para el nacido en Madrid, España, esta temporada; la primera vez ocurrió en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando compartió podio con Max Verstappen y George Russell.

“Es difícil, sólo tenemos que tener fe en el equipo para tomar la decisión correcta”, dijo Norris a la cadena Sky Sports. “Ahora es la decisión equivocada, no deberíamos haberlo hecho (y) no hicimos un buen trabajo hoy (ayer)”.

Norris hubiera asegurado su primer título de la F1 con una victoria en Qatar, pero terminó en el cuarto lugar, Piastri se ubicó segundo tras largar de la pole.

La siguiente y última carrera de la temporada será el GP de Abu Dabi, donde Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris pelearán a muerte para ganar el Campeonato de Pilotos. La actividad iniciará el viernes 5 y conoceremos al campeón el domingo 7 de diciembre.

Las batallas en el desierto parecen convenir a Verstappen, quien aseguró su tercera victoria consecutiva en Qatar y ha ganado cuatro de las últimas cinco carreras en Abu Dabi. Norris puede tener esperanzas en el hecho de que ya ganó allí.

Pero los McLaren irán a Abu Dabi con un Verstappen en alza, buscando repetir la historia al asegurar un campeonato en la última carrera en Abu Dabi. Lo hizo cuando adelantó a Hamilton en la última vuelta tras un final controvertido en 2021.

“Es posible ahora, pero ya veremos”, dijo Verstappen, quien había descartado sus posibilidades a principios de esta temporada. “Realmente no me preocupo demasiado por eso”.

PRÓXIMA CARRERA

Gran Premio de Abu Dabi

Dónde: Circuito de Yas Marina

CuÁndo: domingo 7 de diciembre

Hora: 7:00

Campeonato de pilotos ı Foto: Especial