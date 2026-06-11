¿Dónde juega César Montes y cuántos partidos estará suspendido por la tarjeta roja?

México no salió limpió en la victoria de 2-0 sobre Sudáfrica en el partido de inauguración en la Copa del Mundo 2026, pues el defensor central César Montes vio la tarjeta roja al 92′, con lo que Javier Aguirre deberá mover sus piezas, pues el Cachorro tiene un compromiso de suspensión.

César Montes, zaguero de 29 años de edad que juega en el Lokomotiv Moscú de la Liga Rusa, cortó una jugada que el árbitro del partido consideró que era merecedora de expulsión, con lo que no podrá jugar ante Cora del Sur en el segundo juego de fase de grupos, que es el próximo 18 de junio.

¡NOOOOOO! ¡MONTES SE VA EXPULSADO! 💔😫



El Cachorro se va a perder el juego ante Corea. ¡No puede seeerrr! #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/h4GprzW7fI — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 11, 2026

¿Quién puede reemplazar a César Montes en la defensa de la Selección Mexicana?

Javier Aguirre deberá buscar un reemplazo para su capitán y hay varias opciones. Lo primero que se puede hacer es suplir al jugador con Edson Álvarez, quien venía de poca actividad en su equipo en Turquía, pero que no desconoce el jugar de central.

Poner al Machín, quien inicio de titular ante Sudáfrica, como central es la solución evidente y lo que seguramente pasará. "Por la roja de Montes es muy probable que Edson juegue de central", dijo Aguirre en conferencia de prensa tras el duelo inaugural del Mundial.

Más opciones en el parado de México ante Corea

Otra opción es recorrer al lateral Israel Reyes a la central y en la lateral derecha mandar a Jorge Sánchez, quien regresó a Europa para amarrar su lugar en los 26 convocados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana.

¡Momento de máxima tensión en el debut mundialista! 🚨🏟️ César Montes ve la tarjeta roja 🟥 #ElMundialEsNuestro, disfrútalo por #Televisa y #ViX ⚽🔥 #A pic.twitter.com/Qsc10M5Q3q — El 5 (@MiCanal5) June 11, 2026

Un escenario que no va a pasar, pero está como última opción, es poner a Erik Lira de central, en donde ha jugado varias veces con el Cruz Azul. En ese caso el mediocentro sería Edson Álvarez, pero este panorama es lejano, pues antes se pondría a Álvarez de central, dejando a Lira delante de los zagueros.

¿Cuándo juega México ante Corea del Sur?

El siguiente partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 es ante Corea del Sur. El cotejo se realiza en el Estadio Guadalajara y forma parte de la segunda ronda de la fase de grupos.

México llegará con tres puntos y una victoria los dejará con 6, con lo que se puede dar por hecho que estarán en la siguiente ronda. También depende mucho de lo que Corea y Chequia hagan en su primer partido.

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