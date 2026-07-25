Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Medallas de México este 25 de julio

Rafael Mejía y Roberto Ahumada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Este sábado 25 de julio se consiguieron las primeras medallas de la Delegación Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y aquí te contamos los atletas que las ganaron y en que disciplina.

Así fueron cayendo las medallas

William Arroyo y Cecilia Lee sumaron su segunda medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe después de quedarse con el primer puesto en la disciplina de Poomsae Estilo Libre Mixto.

Edgar Cadena se subió al segundo lugar del podio en ciclismo de ruta para darle una medalla más a la delegación mexicana, además Sebastián Ruiz también estuvo en el podio para adjudicar la presea de bronce.

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De igual forma, el equipo mixto de Bádminton logró otra medalla de oro para México, después de vencer a Guatemala en la final por marcador de 3-0

El equipo varonil de tiro con arco recurvo conformado por Raúl Rodríguez, Francisco Padilla y Matías Grande se colgaron la presea de primer lugar tras vencer a Colombia en la final por marcador de 5-3

William de Jesús Arroyo sumó otra medalla de oro para México en la disciplina de Taekwondo de Formas y aumenta el número de preseas para nuestro país.

Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruíz se colgaron oro en tiro con arco luego de vencer 5-1 a Colombia en la gran final de Santo Domingo 2026.

🇲🇽🎯 | Ale Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruíz conquistan la gloria centroamericana en @santodomingo2026, luego de vencer 5-1 a Colombia en la gran final.



¡Felicidades a nuestras medallistas olímpicas! 🙌👏#SantoDomingo2026 #MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/UUcF7kX5hc — CONADE (@conadeoficial) July 25, 2026

México suma dos medallas más en aguas abiertas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe gracias al 2-3 de Yuritzi Salgado y de Dalia Berenice Moreno, quienes, respectivamente, se colgaron plata y bronce en los 10 km.

El oaxaqueño William Arroyo se coronó con el oro en taekwondo poomsae tradicional.

Otra plata llegó de la mano de Cecilia Lee, quien terminó como subcampeona en taekwondo poomsae tradicional femenil, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Sara Roel, en ciclismo de ruta, se convirtió en subcampeona en la prueba contrarreloj femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La representante del estado de Guanajuato 🚴🏻‍♀️ es subcampeona en la prueba contrarreloj femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



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La dupla mexicana conformada por Roberto Ahumada y Rafael Mejía conquistó el bronce en la prueba de doble remo corto varonil, tras una intensa competencia sobre los 2,000 metros de recorrido.

La primera medalla de México en Santo Domingo 2026

Melissa Márquez y Aylin Ibarra conquistan el oro en doble remo, haciendo sonar por primera vez el Himno Nacional Mexicano en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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