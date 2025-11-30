Max Verstappen revela las claves para su victoria en el Gran Premio de Qatar y seguir en lucha por el título de F1

El piloto neerlandés Max Verstappen ganó el Gran Premio de Qatar de F1, con lo que mantiene viva la pelea por el título de Fórmula 1 2025 y después de la carrera habló sobre las claves que le permitieron seguir en la lucha.

El actual campeón de la F1 dijo que Red Bull hizo una gran carrera en medio oriente, además que las desiciones que se tomaron en los pits fueron elementales, en especial en el safety car.

Yes!!! Incredible strategy @redbullracing, what a team 👏 We’re still in it 💪 pic.twitter.com/5T67LJfKZu — Max Verstappen (@Max33Verstappen) November 30, 2025

“Una carrera increíble para nosotros, tomamos la buena decisión al entrar en boxes durante el safety car. Una carrera consistente en un fin de semana que ha sido duro”, comentó el neerlandés Verstappen.

Max Verstappen obtuvo una gran victoria, pues probó que es uno de los mejores pilotos de la parrilla de la F1 y de paso puso suspenso al campeón de la máxima categoría del deporte motor, ya que evitó que Lando Norris fuera campeón y todo se definirá en Abu Dabi.

Otro que tiene que esperar para ver si gana o no es el australiano Lando Norris, quien dijo que manejó lo más rápido que pudo, pero no pudo lograr quedarse con el primer lugar de la carrera.

“Piloté lo más rápido que pude, pero no pudo ser. En retrospectiva es bastante obvio lo que teníamos que haber hecho, pero hablaremos de ello como equipo. Es un poco duro de asumir en este momento”, comentó por su parte Piastri, quien sigue con esperanzas de ganar el título.

¿Qué necesita Max Verstappen en la última carrera para ganar la F1?

El neerlandés está a 12 puntos de Lando Norris en la competencia, así que necesita ganar la competencia y que el británico culmine la competencia del cuarto lugar hacia abajo, pues si queda en tercero, suma 15 puntos y Verstappen necesita una diferencia de 13 unidades para ser campeón.

Cualquier resultado en el que Lando Norris gane por encima de Verstappen, el neerlandés tendrá que decirle adiós a las oportunidades para poder campeonar, pero después de lo ocurrido en Qatar y con Oscar Piastri peleando también por el título, el australiano podría complicar la misión de Max Verstappen en su busca del pentacampeonato.

