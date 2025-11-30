Nico Hulkenberg y Pierre Gasly sufren impactante choque que deja sin un neumático al alemán (VIDEO)

El Gran Premio de Qatar empezó peleado por los líderes, pero con un terrible choque por parte de Nico Hulkenberg, quien intentó rebasar a Pierre Gasly, pero al momento de hacerlo su rival cerró el espacio en la pista y su rueda derecha trasera terminó impactando con el neumático izquierdo del francés.

Después del toque, el alemán perdió el control del monoplaza y en el trompo que hizo terminó yéndose a la grava, perdiendo un neumático en ese momento, teniendo que abandonar la competencia porque el rin quedó maltratado.

El safety car se hizo presente en la pista y, como en el Gran Premio de Qatar son dos paradas en pits obligatorias, varios pilotos aprovecharon para entrar a los boxes a cambiar llantas, algo que aprovechó Max Verstappen para seguir en la competencia con los dos McLaren.

Hubo un toque entre Nico HULKENBERG y Pierre GASLY

pic.twitter.com/vJ0EAP8M1W — Alpinito 🧉🇦🇷 (@SoyAlpinito) November 30, 2025

El Gran Premio de Qatar obliga a dos paradas en pits a los pilotos

El Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 es un poco diferente a los años anteriores, pues por regla de la FIA todos los pilotos tienen que cumplir un límite de 25 vueltas por cada juego de neumáticos, es decir que tienen que parar mínimo dos veces en boxes.

Esta regla impuesta para la penúltima carrera de la temporada es por el desgaste que llegan a tener las llantas en la pista, pues el calor en Qatar es alto, por lo que los neumáticos llegan a desgastarse aún más rápido durante la carrera en el Circuito Internacional de Lusail.

Fue en 2023, cuando la situación obligó a la Fórmula 1 a imponer un límite de 18 vueltas por juego de llantas, y aunque los pianos de la pista fueron modificados desde ese entones, el riesgo del desgaste de llantas sigue latente.

LAP 7/57



Hulkenberg has gone into the barriers



Nico is okay



⚠️ SAFETY CAR ⚠️#F1 #QatarGP pic.twitter.com/Gy8ts46WcI — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

El campeón de la Fórmula 1 se conocerá en Abu Dabi

Llegó a su fin el Gran Premio de Qatar y el ganador de la penúltima carrera de la temporada fue Max Verstappen, llegando a 496 puntos y siendo el nuevo segundo lugar de la tabla general en la competencia.

Por su parte, Oscar Piastri fue segundo lugar y Lando Norris culminó en el cuarto puesto, así que el campeón de la Fórmula 1 se definirá hasta el Gran Premio de Abu Dabi, la última carrera de la campaña.

Max Verstappen necesita 13 puntos para ser campeón, así que una victoria del neerlandés y que Lando Norris culmine en el cuarto puesto le daría el título al tetracampeón del mundo.

DCO