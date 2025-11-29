Lando Norris y los milagrosos puntos que necesita en el GP de Qatar para ser campeón de la Fórmula 1

Llegó la penúltima fecha de la Temporada 2025 de la Fórmula 1 y Lando Norris necesita una combinación de resultados para ser campeón del Gran Circo en el Gran Premio de Qatar, pero después de ver el rendimiento de Oscar Piastri en lo que va del fin de semana, será una difícil misión para el británico.

De momento, antes de disputarse la carrera en el Circuito Internacional de Losail, Lando Norris se encuentra en el primer puesto del Campeonato de Pilotos con 396 puntos, mientras que su coequipero, en segundo lugar, y Max Verstappen, en tercero, cuentan con 374 y 371 unidades, respectivamente.

Cabe recalcar que, si Lando Norris quiere llegar al Gran Premio de Abu Dabi como campeón de la Fórmula 1, tiene que quedar por delante de Oscar Piastri y Max Verstappen al final de la carrera, pues culminar detrás de ellos significaría que tendríamos ganador hasta la última fecha del calendario.

How Lando can be crowned world champion in Qatar 👀#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KPwUiPJcNE — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Estos son los milagrosos puntos que necesita Lando Norris para ser campeón

Lando Norris tiene una ventaja de 22 puntos sobre Oscar Piastri y de 25 unidades sobre Max Verstappen, pero aún no puede cantar victoria, pues ambos contendientes al título han estado acechando al británico para no dejarlo levantar el título.

El volante de McLaren sería campeón de la Fórmula 1 si gana el Gran Premio de Qatar, pero en caso de que termine segundo, Piastri tendría que ser cuarto y Max Verstappen tercero. Cabe recalcar que, en cualquier escenario culminando del segundo lugar hacia abajo, el neerlandés tiene que superar al australiano por una posición para que Norris sea el nuevo rey.

Cualquier resultado debajo del noveno o retirarse de la carrera significaría que el Campeonato de Pilotos se va a definir en la última fecha de la temporada, la cual será en Abu Dabi.

¿Quién se llevó la pole position del Gran Premio de Qatar?

Estamos a solo horas de vivir la última fecha de la Temporada 2025 de la Fórmula 1, donde se podría definir el Campeonato de Pilotos si es que Lando Norris se lleva la victoria en el Circuito Internacional de Losail.

Sin embargo, la misión no será fácil para el piloto británico, pues Oscar Piastri fue el que se llevó la pole position en Qatar y saldrá desde el primer puesto de la parrilla, aunque Lando Norris se encuentra en el segundo escalón, una gran oportunidad para ser puntero desde el inicio.

Por su parte, Max Verstappen largará desde el tercer lugar, buscando algún error de los dos McLaren para quedarse con el primer puesto que lo acerque al primer puesto del Campeonato de Pilotos.

DCO